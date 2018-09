Tak už tu Ester podepište...

Bude to měsíc, co sledujeme souboj s předem jasným koncem. Jen si to představte – Ester Ledecká vyhraje pro Česko 2 zlaté olympijské medaile a pak bude závodit třeba za Zimbabwe? Ne, tuhle mezinárodní ostudu si na krk nikdo nevezme.

Praha 14:08 29. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít