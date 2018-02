Nezáleží mi na vás, vzkazuje Ester Ledecká

A bohužel to není jediný extrém, který mladá sportovkyně v tomto směru předvádí. Podle onoho posluchače na to má právo, je přece na hrách kvůli tomu, aby předvedla co nejlepší výkon a na to se potřebuje soustředit. A není potřeba, aby ji novináři obtěžovali a rozptylovali.

Nejde ale o novináře. Většině z nich může být jedno, jestli s nimi Ester Ledecká mluví nebo jestli je má, nebo nemá v lásce. Jde o fanoušky, sponzory a podporovatele mladé lyžařky, kteří se právě od novinářů o své oblíbenkyni nemají šanci prakticky nic dozvědět. A netuší přitom, že chyba není na straně novinářů, že by snad nechtěli o vycházející sportovní hvězdičce psát nebo vysílat její postřehy a názory.

Zahájení bez (některých) hvězd? Mějme pochopení Číst článek

Těžko to mohou dělat, když Ledecká před odletem na letišti vzkáže médiím, že se bojí virózy, a proto s nimi mluvit nebude. Anebo pak už v dějišti her oznámí její mluvčí, že Ledecká nebude podléhat systému českého olympijského týmu a nebude se s novináři dál stýkat, i když všichni ostatní sportovci to dělají naprosto běžně a bez problémů. „Pokud se jí chcete něco zeptat, pošlete mi mailem otázku a já vám pošlu její odpověď,“ přistálo novinářům v mailové poště. A přeloženo do konce to znamená: odpovědi přijdou jenom na otázky, které se nám budou líbit.

Troufám si tvrdit, že podobný přístup tady v Pchjongčchangu nenajdete u žádného jiného sportovce. A že je tu celá řada těch, kteří by si to na rozdíl od Ledecké mohli díky tomu, co už dokázali, třeba i dovolit. Jenomže je to ani nenapadne.

Jako novinář jsem od roku 1993 byl opravdu na mnoha velkých sportovních akcích a mohl tam vidět takové borce jako Jan Železný, Jaromír Jágr, Tomáš Dvořák, ale třeba Usain Bolt a další a další, kteří na rozdíl od Ester Ledecké toho ve sportu opravdu hodně dokázali.

Omylpiáda po víkendu: Češi na úspěch čekají, ale Slovinsko zázračně procitlo Číst článek

Nikdo z nich se nevyhýbal médiím, každý plnil to, co je třeba na OH naprosto běžné a sportovci to berou jako svoji povinnost - tedy komunikovat s médii a jejich prostřednictvím se svými fanoušky, sponzory a podporovateli. Kdyby se choval každý jako Ester Ledecká, tak by fanoušek, divák, posluchač nebo čtenář ze sportovních akcí prakticky nic neměl.

Argumenty Ester Ledecké a týmu lidí kolem ní, že se chce soustředit na sportovní výkony, nechce se nakazit virózou a další podobné, jsou zcela liché. Nebo si snad myslíte, že všichni ostatní sportovci na olympiádě, kteří se světem normálně komunikují, chtějí opak?

Chyba samozřejmě není u samotné sportovkyně, ale u týmu lidí, který ji obklopuje a řídí její kroky na sportovišti i mimo ně. Nenajde se mezi nimi nikdo, kdo by řekl: tohle neděláme dobře. Nikoho z nich zřejmě nenapadlo ani to, že se to jednou může proti vycházející hvězdičce obrátit. A to docela rychle.

Zatím sice vyhrává, jde nahoru a svět jí leží u nohou. Zatím ale jenom ten snowboardový svět, a ten je hodně malý. Za chvíli bude chtít jistě Ledecká prorazit stejně dravě do světa lyžařského, který už je o dost větší. Tam jí podobné manýry třeba taky budou tolerovat, pokud bude stejně úspěšná jako na snowboardu. V opačném případě může ale narazit, což se jí zatím nestalo.

PS: Aby bylo jasno: přeji Ester Ledecké úspěch, fandím jí, aby vyhrála olympiádu na snowboardu i na lyžích. A uznávám, co už dokázala. Ale to neznamená, že budu chodit kolem ní po špičkách a tvářit se, že je všechno v pořádku. Jako to dosud dělají ti, kteří by ji mohli a měli vrátit zpátky na zem.