Ledecká vs. lyžařský svaz. Pokračuje spor o reklamní plochy na kombinézách?

V jihokorejském Pchjongčchangu se stala národní hrdinkou, když slavila historický olympijský double na lyžích a snowboardu. Teď ale podle agentury, která jí zastupuje, možná nebude závodit. Kvůli údajnému vydíraní ze strany Svazu lyžařů ČR. Na vyjádření Sport Investu ale podle šéfa alpských disciplín svazu Ladislava Forejtka není nic pravdivého. Je možné, že jádrem sporu je pokračující problém s reklamními plochami na závodních kombinézách.

Spor se vede o reprezentační smlouvu. Tu Ledecká zatím nepodepsala a podle Davida Trávníčka ze Sport Investu si lyžařský svaz podpis vynucuje pod hrozbou zastavení financování přípravy. To popírá Forejtek, podle kterého už byl svaz se závodnicí dohodnutý před měsícem a klíčovou roli prý teď sehrál právě Trávníček a nenasytnost Sport Investu.

O které konkrétní body smlouvy jde, zatím ani jedna strana nechce komentovat, ale je možné, že pokračuje problém s reklamními plochami na závodních kombinézách Ester Ledecké.

Dříve je svaz poskytoval týmu Ledecké volně k propagaci jejich sponzorů, teď chce některé z nich využít pro vlastní účely. A to není nic mimořádného. Pokud je sportovec někým finančně podporován, plynou z toho pro něj určité povinnosti.

Nejen peníze od rodičů

Hodně peněz do sportovního rozvoje Ester sice investovali rodiče, podle otce Janka Ledeckého kolem 12 milionů korun, ale není to tak, že by si všechno platila z „vlastní kapsy“.

Od Svazu lyžařů ČR, Českého olympijského výboru a Dukly dostala dohromady za roky 2015 – 2017 více než 9 a půl milionu korun, a to do této sumy není započítán plat Ledecké od Dukly.

Pokud by tyto peníze nepřijala, tak by si mohla určovat, co bude mít na kombinéze a mohla by si diktovat podmínky. Takhle ale stejně jako ostatní hvězdy výrazně podporované sportovními organizacemi musí dojít k nějakému kompromisu.

Podle Forejtka je navíc nesmysl, že by lyžařský svaz hrozil Ledecké zákazem startů, tak jak to prezentuje agentura Sport Invest. Úplnou pravdu se asi nikdy nedovíme, ale byla by velká škoda, kdyby podobné spory o peníze měli negativní vliv na výkony dvojnásobné olympijské vítězky na svazích.