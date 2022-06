Izrael stěhuje do země další etiopské Židy

Do Izraele přivezla dvě letadla na 340 etiopských Židů. Je to pokračování přesídlovací operace, která začala před skoro čtyřiceti lety. Etiopští Židé zvaní Falašové jsou součástí komunity Beta Israel a označují se za příslušníky ztraceného židovského kmene Dan. Původ odvozují od krále Menelika I., syna krále Šalomouna a královny ze Sáby, který si údajně do Etiopie odnesl i archu úmluvy s Mojžíšovými deskami a založil tam šalomounovskou dynastii.

