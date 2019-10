Hledá se zimní komisař a jiné radosti odloženého brexitu

Čtvrtek měl být podle britské vlády dnem, kdy Spojené království bez ohledu na cokoli vystoupí z Evropské unie. Nakonec ale musela přistoupit na další odklad brexitu, tentokrát do konce ledna příštího roku. Nad důsledky tohoto rozhodnutí se zamýšlí analytik Českého rozhlasu Filip Nerad Komentář Praha 13:10 31. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po více než třech letech složitých jednání stále není jisté, jak a kdy brexit nastane | Foto: Dylan Martinez | Zdroj: Reuters

Brexit je mrtev, ať žije brexit. Odchod z Evropské unie na rozverný svátek strašidelných masek Halloween se navzdory opakovanému ujišťování premiéra Borise Johnsona nekoná. Nový termín britského vystoupení se posunul na méně poetický 31. leden, na kdy jednou za čas připadá Mezinárodní den malomocných.

Jestli bude lídr britských konzervativců dostatečně mocný toho, aby v ostrovním parlamentu konečně prosadit brexitovou dohodu, nebo bude dál pokračovat politický pat, to ukáže výsledek prosincových předčasných voleb. Na ty se teď bude logicky v Británii soustředit veškerá pozornost. Už jejich prosazení zastínilo některé aspekty odkladu britského rozchodu s unií, se kterými se bude muset londýnská vláda během následujících týdnů vypořádat.

Spíše úsměvný je fakt, že musí zlikvidovat stovky tisíc pamětních 50pencových mincí, které podle tisku už nechalo britské ministerstvo financí vyrazit, aby připomínaly velký den odchodu z evropského bloku. Peníze s neplatným datem tak mají skončit v tavících kotlích a znovu se začnou razit před novým termínem rozluky s Bruselem.

Premiér Johnson a jeho strana totiž ujišťují, že další odklad už nepřichází v úvahu. K tomu potřebují pouze maličkost, která se ale v posledních měsících ukazovala v Británii jako něco nedosažitelného – aby stejný názor jako předseda vlády měl i tamní parlament. A splnění této podmínky nemusejí zajistit ani nové volby.

Neslavný osud brexitových mincí souvisí se zastavením příprav na možný divoký rozchod s unií, které britský kabinet s blížícím se koncem října spustil. Skončila tak nákladná informační kampaň, která měla Brity mentálně připravit na možnost, že po více než 40 letech naráz přestanou být členy evropského společenství a že to nemusí být taková legrace, jakou si od toho někteří slibovali.

Přerušilo se také hromadění zásob potravin, pohonných hmot a dalších nezbytností pro případ, že by jejich dodávky z kontinentu na dny a týdny uvízly v přístavech zablokovaných celními procedurami. Ty se naštěstí úplně likvidovat nemusí. Třeba nachystané miliony rolí toaletního papíru určitě do nového roku vydrží. A zvládnou to i do jakéhokoli dalšího termínu brexitu, pokud by Johnsonův závazek opět vzal za své.

Aktuální odklad vystoupení s sebou ale nese také povinnosti vůči Evropské unii, které zůstává Británie dál členem. Takovou povinností je i nominovat svého zástupce do nové Evropské komise. Její šéfka Ursula von der Leyenová už oznámila, že po Londýnu kandidáta nebo kandidátku chce, a to pokud možno co nejrychleji, aby její komise mohla začít pracovat alespoň od prosince.

Boris Johnson, přepnutý už do předvolebního módu, tak bude muset porušit další svůj slib a někoho do unijní exekutivy vyslat. Logicky se nabízí řešení prodloužit pobyt současnému eurokomisaři Julianu Kingovi. Britský zástupce v nové komisi totiž nemusí kvůli brexitu přečkat v paláci Berlaymont ani do konce zimy. Úřadoval by tak ještě kratší dobu než pověstný český zimní král.