Česko v čele EU uzavřelo megadohodu s Maďarskem a Polskem. Problém tím ale nezmizel

Je to jeden z největších úspěchů českého předsednictví, a to přesto, že se rodil hned na dvakrát. Praha v čele EU si na vlastní kůži zkusila, co může znamenat právo veta. A jak těžko se hledá dohoda mezi sedmadvaceti členskými státy. Zvlášť když jedna jediná země blokuje něco kvůli něčemu, co s tím vůbec nesouvisí. Komentář Praha 18:25 18. prosince 2022

A že se to někdy vyřeší tím, že se k neřešitelnému klubku problémů přidá ještě jeden problém navíc. Který trucující zemi přesvědčí, ať už to celé neblokuje.

Ve středu večer se evropští diplomaté dozvěděli, že paradoxně Polsko blokuje unijní pomoc 18 miliard eur pro Ukrajinu. Tu pomoc, kterou v pondělí po složitých jednáních vyjednalo Česko s Maďarskem, které stáhlo svoje veto pomoci Ukrajině.

Za to, že další státy Evropské unie snížily Budapešti zmrazení prostředků z fondů Evropské unie o v přepočtu asi 30 miliard korun. Aby se tak stalo, stáhla Budapešť také veto na globální daň pro světové koncerny, kterou blokovalo několik měsíců. To zas umožnilo Francii, které na globální dani záleží, aby souhlasila se snížením zmíněného finančního trestu Budapešti.

Jenže když bylo všechno toto složitě dojednáno a čekalo se už jen na formální podpisy, vzbudilo se najednou Polsko a do celé dohody hodilo vidle. S tím, že se mu nelíbí spojování globální daně s Ukrajinou.

Vyděračské metody odměňovat?

Čeští vyjednavači dva dny jednali a nakonec řešení našli v devátém balíčku sankcí proti Rusku. Ten Maďarsko na doporučení Prahy rychle odkývalo, takže Varšava se uklidnila a souhlasila s celou ještě o sankce větší megadohodou.

A v noci ze čtvrtku na pátek mohlo Česko a s ním celá EU slavit, že dohoda je znovu na světě. Tentokrát už zcela definitivní a všemi odsouhlasená.

Na závěrečné velké tiskové konferenci summitu se pak kolegyně Kateřina Šafaříková zeptala, co to celé mělo znamenat. A zda tato metoda vydírání bude normální metodou, jak se bude Evropská unie někam posouvat. Dostalo se jí diplomatické odpovědi, že to nemá takto brát, že i toto je Evropská unie a že se počítá výsledek a že ten je pro všechny dobrý.

Já si to úplně nemyslím. Ano, dvojdohoda s Maďarskem a Polskem, státy, které zřejmě ne náhodou mají problémy s dodržováním státu práva a dalších demokratických hodnot, je diplomatickým majstrštykem českého předsednictví. Všechna čest.

Ale vznáší to otázku nad tím, jak dlouho bude možné takové chování tolerovat, zda vyděračské metody odměňovat, ať už ve formě miliard eur, nebo jinými dohodami. Já si myslím, že je to cesta do pekel. Stejně jako tolerování států uvnitř EU, které nejsou demokratické. Protože ty se pak uchylují ke krokům, které ohrožují Unii jako celek. A mít je v Evropské unii je pak možná horší, než je tam prostě nemít.

Autor je komentátor Deníku