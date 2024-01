Nekonečný europříběh

Bude to v květnu 20 let, co Česká republika vstoupila do Evropské unie. A zároveň se zavázala přijmout společnou unijní měnu euro. Měla k tomu ve srovnání s Polskem, Maďarskem nebo Slovenskem, které se v roce 2004 staly spolu s ní členy EU, co do některých kritérií vstupu do eurozóny velmi dobré předpoklady. Komentář Praha 16:30 5. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé vidí, že stejné zboží je u nás v korunách dražší než u sousedů v eurech, ale tak nějak si na to zvykli a nebouří se (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Schodek veřejných financi ČR byl tehdy se třemi procenty HDP nejnižší v regionu a celkové zadlužení, které podle maastrichtských kritérií nemá překračovat 60 procent HDP, bylo ani ne dvoutřetinové.

Především se ale země rychle vyvíjela směrem k otevřené ekonomice závislé na exportu. Na zavedení eura proto naléhala drtivá většina tuzemských firem, které vydělávaly v eurech, ale kolísající kurs koruny, nepodložený růstem produktivity, nýbrž spekulacemi na kapitálových trzích, jim snižoval výnosy.

Že Česko, na rozdíl například od Slovenska, a dokonce i přesto, že v roce 2018 splňovalo všechna maastrichtská kritéria, euro dodnes nepřijalo, nemá na svědomí nikdo jiný než Václav Klaus.

Svým tvrzením, že euro je chybnou konstrukcí a stejně zkrachuje, ale hlavně, že přijetím eura se tady všechno podstatně zdraží, dokázal vystrašit lidi natolik, že zatímco v roce 2004 byla proti vstupu do eurozóny ani ne polovina obyvatelstva, o čtyři roky později to už bylo 80 procent.

Jen přelud

A když se v roce 2009 dostalo Řecko do platební neschopnosti, Klaus triumfoval s argumentem, že s eurem by se Česko muselo finančně podílet na záchranném deštníku. Už nedodal, že většina vynaložených peněz byly úvěry a že se například Slovensko na platbách vůbec nepodílelo.

Odpor proti zavedení eura byl v prvním desetiletí po vstupu do EU natolik urputný, že přiměl v březnu 2008 týdeník Euro, aby se zeptal českých vrcholových manažerů, zda se domnívají, že jedním z důvodů odkládání termínu vstupu do eurozóny může být velké množství dosud nevypraných peněz mezi vlivnými lidmi.

Téměř třetina dotázaných to připustila. Z této třetiny byl každý třetí přesvědčen, že to je hlavní důvod váhání českého státu zavést euro.

Ať už to bylo jakkoli, je dneska zřejmé, že jak to bude s eurem, už zajímá málokoho. Firmy se zařídily po svém: na unijním trhu provádějí platební transakce v eurech a koruny potřebují už jen na výplaty. Lidé sice vidí, že stejné zboží je u nás v korunách dražší než u sousedů v eurech, ale tak nějak si na to zvykli a nebouří se.

A když už to v nejvyšších patrech moci na chvilku vpadá na vážnou diskusi, jako se to stalo v novoročním projevu prezidenta, ukáže se vzápětí, že to byl jen přelud. Opozice se jako obvykle předvádí coby zachránce té naší zlaté české koruny. A vláda dobře ví, že dokud bude ODS střežit Klausův odkaz jak svatý grál, nepohne se nic.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu