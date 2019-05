Směřování nového europarlamentu mají v rukou liberálové a zelení. Ne obávaná krajní pravice

Nenaplnily se ani odhady, že tyto strany mohou v evropských volbách získat čtvrtinu, nebo dokonce až třetinu všech křesel v novém Evropském parlamentu. Posílily, to ano, a vyhrály volby v některých velkých zemích. Aby se ale mohly stát nějakou vlivnou silou v novém europarlamentu, musely by se spojit do jednotné frakce. A to se jim doposud kvůli různým nacionalistickým zájmům nedařilo.

I tento hodně relativní úspěch antiunijních uskupení přesto ovlivní fungování nového Evropského parlamentu. Spolu s historickým nárůstem počtu europoslanců pro evropské liberály a zelené zapříčinil, že skončila éra, kdy k vytvoření většiny ve štrasburském sboru stačily dvě frakce. To teď už neplatí a nastupující europarlament bude hledat shodu složitěji než dosud. To ale nutně neznamená špatnou zprávu. O všem už nebudou monopolně rozhodovat dvě nejsilnější evropské politické skupiny, zatímco zbytek by byl jen do počtu.

Jak komplikovaná bude dohoda v novém europarlamentu, to ukážou hned nadcházející jednání o vytvoření parlamentní většiny. Volební lídr vítězných, i když značně oslabených evropských lidovců Manfred Weber vyzval ke spolupráci druhé socialisty a třetí liberály.

Jenže právě těm může být velkým trnem v oku to, že k lidovcům stále formálně patří nacionalistický maďarský premiér Viktor Orbán a jeho strana Fidesz. Třetím do mariáše by se tak místo liberálů mohli stát evropští zelení, kteří taktéž dosáhli ve volbách svého nejlepšího výsledku a skončili v počtu europoslanců na čtvrtém místě.

Zelené námluvy

O ekologickou stranu by ovšem měl zájem i lídr socialistů Frans Timmermans. Dosavadní první místopředseda Evropské komise dává najevo, že by rád dal dohromady formace nalevo od středu a tím nejsilnější frakci vyšachoval. Také pro tohle uskupení počítá s liberály, posilněné o dosud bezprizorní francouzské vládní hnutí prezidenta Macrona. Je tak zřejmé, že právě oni a evropští zelení budou těmi pověstnými „kingmakery“, jejichž příklon na jednu nebo druhou stranu rozhodne, jak bude vypadat budoucí většina kontrolující europarlament.

Z českého pohledu není bez zajímavosti, že jde o formace prosazující hlubší integraci Evropské unie. Jejich zapojení také přinese větší důraz unie na ekologická a sociální témata.

Kromě evropských liberálů a zelených lze za vítěze celkově devátých evropských voleb považovat i samotný Evropský parlament. Více než 50procentní volební účast je nejvyšší za posledních 20 let a posiluje váhu jediné přímo volené unijní instituce. I když v tom nemalou roli sehrálo zapojení Evropanů naštvaných na současné fungování evropského bloku a těch, které k urnám přivedly obavy ze strašení smrtelným ohrožením unie.