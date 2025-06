„Měla tam být hned po volbách,“ řekla reportérce Novinek.cz ke jmenování Evy Decroix ministryní spravedlnosti jedna z obyvatelek obce Horní Dubenky, kde političčina rodina podniká v gastronomii. Umí prý uklízet nepořádek i dotahovat věci. Potvrzuje se tím dojem řady pražských kolegů paní Decroix, podle nichž je pracovitá, rázná, ale i vstřícná a komunikativní. Prostě takový Mirek Dušín v sukni. Komentář Praha 6:29 11. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Decroix na 31. kongresu ODS | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Členkou ODS je 11 let, ovšem rychlý spád dostala kariéra někdejší zastupitelky z Jihlavy a kraje Vysočina teprve po roce 2021. Přestože ve Sněmovně zasedla poprvé, občanští demokraté si ji vybrali za první místopředsedkyni svého klubu, kde se stala liberální protiváhou konzervativního šéfa Marka Bendy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lukáš Jelínek: Eva Decroix? Talentovaná politička ve špatnou chvíli a na špatném místě

Poté se byla zvolena i místopředsedkyní strany a letos vede též kandidátní listinu Spolu na Vysočině. Dá se říct, že je symbolem přesunu těžiště z ODS na koalici Spolu, což také znamená blíže politickému středu.

Manévr spojený se strategií předsedy vlády a ODS Petra Fialy přitom nesou mnozí občanští demokraté těžko. Například když jejich řady opouštěl někdejší europoslanec Jan Zahradil, vymezoval se právě vůči Evě Decroix a jejímu vstřícnému postoji k Evropské unii.

Není Decroix trochu škoda?

Máme-li ji vnímat jako představitelku nové, otevřenější ODS, tak její čtyřměsíční angažmá na čele resortu spravedlnosti zavání nebezpečným plýtváním.

Ve vyměřeném čase díru do světa neudělá, spojovat si ji budeme prakticky jen s prověřováním bitcoinové kauzy. Ba co víc, může získat nepěknou pověst zametačky, což je mimochodem činnost, při níž se sami ušpiníte raz dva.

Střídání na resortu spravedlnosti. Decroix nahradila Blažka, novou ministryni jmenoval prezident Číst článek

Už krátce po své nominaci Eva Decroix předvedla, že žonglování se slovy jí jde. Slíbila lepší komunikaci, ačkoli na mimořádné schůzi Sněmovny k bitcoinovému nadělení vládní tábor mlčel.

Hodlá iniciovat externí audit, sotva se však zbavit dojmu, že cílem má být hlavně odvést pozornost a získat čas. No a ustavení koordinátora prověřování případu v rámci ministerstva je už úplný nesmysl.

Za kontrolní orgány ani za ministryni práci neodvede, bude jen jakýmsi fíkovým listem. Konkrétní jméno prý chce nalézt v debatě s opozicí, ovšem prezidentovi Petru Pavlovi už svůj konkrétní tip představila...

Spolu přišla o důvěru voličů

Propadu preferencí Spolu Eva Decroix předejde stěží. Už minulý týden sociologové zjistili, že důvěra čtvrtiny voličů Spolu ve vládu byla otřesena.

‚Je to podpásovka. Jako by se koordinovali s ANO.‘ Starostové se zlobí a žádají po ODS vysvětlení Číst článek

Někteří nejspíš utečou ke Starostům či Pirátům, další zakotví mezi nevoliči. Ti co zůstanou, zase mohou o to víc na kandidátkách kroužkovat reprezentanty lidovců a TOP 09.

Zaspekulujme si také o tom, co přijde po volbách. Koalice Spolu v nich míří k porážce. Prořídne i poslanecký klub ODS. Budou v něm sice převážně politici blízcí Petru Fialovi, toho ale patrně čeká vystřídání – ať už jeho kritiky, nebo někým ze spojenců. Ruku v ruce s tím by následovalo rozvolňování vazeb mezi občanskými demokraty, lidovci a topkaři.

Za takové situace by se ODS hodilo disponovat neokoukanými a důvěryhodnými tvářemi, které by jí mohly do nové etapy vdechnout nový život. Pozorovatelé se shodují, že jich nemá nazbyt.

Jenže pokud i to málo protáhne špínou po šíbrech typu Pavla Blažka a naučí je kličkovat, mlžit a zapírat nos mezi očima, u ztracených voličů si nešplhne.

Přestože se může zdát, že Eva Decroix dnes dosahuje politického vrcholu, ve skutečnosti se talentovaná politička ocitla ve špatnou chvíli na špatném místě.

Autor je politický analytik