Představte si, že za rok touto dobou bude všechno perfektně připravené na české předsednictví. Představte si, že šest měsíců poté celá Evropa Česko ocení za profesionálně odvedenou práci. Představte si, že tato dobrá reputace se s Českem potáhne dalších deset let. Zní to jako ze špatné „eurohujerské reklamy“? Proč? Protože Češi už sami sebe v Evropě zařadili do role troublemakerů? Nebo proto, že je předsednictví nezajímá? Komentář Praha 13:09 4. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi důležitost předsednictví vidět nemusí – nemají důvod se o ně zajímat. Jejich země z něj ale může hodně vytěžit, píše Eva Hrnčířová | Zdroj: Profimedia

Trable s českým postavením v unii vytvořili politici. Buď proto, že ji berou jenom jako kufr narvaný penězi, nebo proto, že v evropské konkurenci neumí obstát a prosadit, co je pro Česko výhodné. Pokud se vůbec obtěžují do Bruselu letět.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Eva Hrnčířová: Za rok touhle dobou Česko ukáže, co umí

Češi důležitost předsednictví vidět nemusí – nemají důvod se o ně zajímat. Jejich země z něj ale může hodně vytěžit.

Pokud ovšem její premiér přirovnává předsednictví ke „žvanírně s chlebíčky“, je důvod k obavám, že dění v Bruselu nerozumí on a neví, o co jde.

Příležitost tahat za nitky

Naštěstí jsou v Česku lidé, kteří tomu rozumí, a vládu taktně v otevřeném dopise upozornili, že těch šest měsíců slávy na mezinárodní scéně není dobré verbálně, personálně ani finančně podceňovat.

Je vidět, že i Andrej Babiš (ANO) potřebuje poradit. Uznal, že navrhovaná částka je nízká. Sice všechny obvinil z nepochopení, mediální zkratky a politických her, ale ujistil, že ta suma není konečná. Takže ve výsledku – přípravy na české předsednictví jdou zdárně kupředu.

Není pravda, že by jen Češi byli troublemakeři. Slovinský premiér Janez Janša právě přebral žezlo a taky čelí obviněním, že šikanuje nezávislá média a že záměrně blokuje kontrolu nad rozdělováním evropských peněz ve Slovinsku. Možnost ovlivňovat věci si ale nechce nechat ujít a rozpočet na předsednictví má vyšší.

Argumenty, že rotující šestiměsíční vládnutí v unii už dávno není, co to bývalo, jsou alibismus. Ano, unii už de facto řídí europolitici a předsednická země k tomu přihazuje. Právě proto ale příležitost tahat za nitky státy jako Slovinsko nebo Česko nesmí zahodit. Další bude za víc než deset let.

Česká republika si může vylepšit pověst a získat vliv. Dobře odpracované předsednictví přináší i ekonomické zisky. Pokud má to české být jak z „eurohujerské reklamy“, nesměl by ho za rok touto dobou řídit trestně stíhaný premiér ve střetu zájmů několikrát potvrzeném přímo z Bruselu. To ostatní ale stačí pojistit dostatkem peněz a kvalifikovaných lidí, kteří Evropě rozumí. A v Česku rozhodně jsou.

Autorka je publicistka