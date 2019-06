Buďme realisté, chtějme nemožné

Čtvrt milionu lidí protestuje a ti, jichž se protest týká, se tváří, že se nic neděje. V parlamentu nemá opozice na víc než na to, aby šéfovi vlády od plic řekla, co si o něm myslí. Společnost je rozdělená na dva tábory, které se ani nepokoušejí se spolu domluvit. Do karet to hraje populistům a cynickým manipulátorům, jejichž vliv roste.

