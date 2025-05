Evropané brzy opustí ráj z Temu a Sheinu

Ve světě zuří obchodní válka rozpoutaná postojem Trumpa i vyostřenými diplomatickými konflikty. Má to i vedlejší efekty. Přestože ohnisko boje není mezi Čínou a Evropou, i obyvatelé kontinentu si brzy připlatí. Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič navrhuje, aby na levné balíčky objednávané především z Číny, byl uvalen nový poplatek dvě eura za kus. Postihne to hlavně online prodejce levné módy a věcí do domácnosti jako je Shein či Temu. Komentář Praha 6:29 22. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve světě zuří obchodní válka rozpoutaná postojem Trumpa i vyostřenými diplomatickými konflikty (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Šefčovič říká, že nejde o clo, cílem nového poplatku je ulevit především administrativě spojené s dovozy. Celníci mají plné ruce práce a celní správa nese náklady sama. Do Evropy z Asie se ročně doručí skoro pět miliard balíčků levného zboží.

Pokud to členové parlamentu odsouhlasí, poplatek bude uvalen i na zboží směřující do skladů, nikoli na adresy domácností, bude ale jen čtvrtinový. Komisař chce, aby se zátěž od individuálních dovozů přenesla právě na sklady, protože tam by celníci mohli kontrolovat jen vzorky zboží, nikoli celé zásilky.

Záplava nekvalitního zboží

Peníze z nového poplatku, odhadem kolem deseti miliard eur, mají jít jednak celní správě, plus také do evropského rozpočtu.

Zátěž celníků není jediným důvodem ke snaze omezit levné dovozy – do Evropy totiž často takto proudí nekvalitní zboží, které nevyhovuje domácím přísným normám a poškozuje zákazníky. Nový návrh je nutí přizpůsobit se evropské dokumentaci a kvalitě.

Opatření je nicméně jen prvním krokem k omezení obchodu s Čínou. Obchodní komisař se nechutí vůči asijským dovozům netají už delší dobu. Kromě zmíněných důvodů tam jsou ještě další. Ve vzájemném obchodě mezi Unií a Čínou se zvětšuje nerovnováha, do Evropy se stále více zboží dováží, nejcitelnější položkou jsou automobily.

Obchodní deficit je na rekordech. To přináší problémy, evropští obchodníci si stěžují, že je to nekalá soutěž, protože čínské firmy doma dostávají různé pobídky a dotace a pak v Evropě prodávají za levno.

Čína ničí evropský průmysl

To ničí domácí průmysl a zvyšuje závislost na dodávkách z Asie. Letos navíc příliv čínského zboží do Evropy ještě zintenzivnil, protože tamní prodejci si chtějí zajistit jiná odbytiště poté, co se vyostřila obchodní válka s Amerikou. Teď je sice příměří, nemusí trvat dlouho.

A Čína si za každou cenu chce udržet objem exportu, který měla, takže domácím firmám pomáhá. K tomu, že je čínské zboží tak levné, přispívá fakt, že je v zemi deflace, zatímco globální Západ dosud bojuje spíše s inflací.

Evropská unie bude brzy řešit širší reformu celních pravidel, která má zpřísnit kontroly a nastavit pravidla pro všechny. Reforma nejspíš zruší takzvanou výjimku „de minimis“, která platí pro balíčky do hodnoty 150 eur.

Spolu s novými poplatky to levné dovozy podraží. Teď se uvidí, co na to zákazníci, zvyklí na lehce dostupné levné zboží. Vyhnání z ráje nikdy nepotěší.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz