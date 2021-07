Lída Rakušanová: Fit for 55 – poslední zvonění?

Tornádo na Moravě, déšť tak hustý, že boří domy v Porýní, vražedná vedra na jihu Evropy, valem tající ledovce na severním pólu: jako by sama příroda chtěla v těchto dnech ukázat i Evropanům, jak vypadá změna klimatu nikoli v katastrofických filmech či kdesi daleko na jiných kontinentech, ale v realitě našich životů. Komentář Brusel 11:46 16. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Povodně v německém Porýní (záběr z města Aachen) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

K plánu, jak snížit v nadcházejících devíti letech emise uhlíku oproti roku 1990 o 55 procent, který ve středu předložila Evropská komise, je to děsivě názorný doprovod. A především znamení, že končí legrace.

Vědci se už dávno shodli, že na oteplování planety má člověk značný podíl. A prakticky všechny průmyslově vyspělé země světa se teoreticky shodují i na tom, že objem skleníkových plynů, vypouštěných do ovzduší, je nutno radikálně omezit. A to co nejdřív, protože včera bylo pozdě. Dokonce se k tomu většina z nich už před lety i zavázala. Jen s realizací těchto závazků to krutě vázne.

A tak se vlády členských států Evropské unie rozhodly jít příkladem a pověřily Evropskou komisi, aby vypracovala cestovní mapu. Bruselští úředníci neudělali nic jiného, než že splnili úkol. V následujících týdnech se o plánu bude vést diskuse v Evropském parlamentu a v Evropské radě. S tím, že pozměnit se mohou jednotlivé body, ale nikoli cíl.

Stmelit globální hráče?

Na politicích teď je říct doma lidem na rovinu, že zadarmo to nebude. Zdraží se benzín, nafta i topný olej, průmysl se bude muset vypořádat s nárůstem cen emisních povolenek, automobilky s úkolem přeorientovat se v dohledné době na výrobu bezemisních aut.

Na levné importy ze zahraničí, vyráběné s klimaticky nižším standardem, budou uvalena cla. A aby to všechno nezdecimovalo rozpočty rodin s nízkými příjmy, počítá návrh Evropské komise se 70 miliardami eur na podporu nízkopříjmových vrstev obyvatelstva v členských zemích Unie.

Jistě: není nikde psáno, že se tím oteplování planety zastaví. Zcela jistě se tak nestane, pokud nebudou Spojené státy, Rusko a především Čína Evropu následovat.

Nepravděpodobné? Ano, ale jen na první pohled.

Pro USA se současným prezidentem v čele by byl příklad Evropské unie nepochybně inspirující. Snížit emise chce i Čína, i když si stanovila dosažení tohoto cíle v delším časovém horizontu.

A prezident Putin mluvil po nedávné návštěvě Bidenova vyslance Johna Kerryho v Moskvě dokonce o boji proti změnám klimatu jako o „společném zájmu Ruska a Spojených států“. S velkou dávkou optimismu by tedy nemusela být vyloučena ani perspektiva, že by současné ničivé projevy klimatických změn mohly globální hráče naopak stmelit.

Dodejme, že v České republice je bohužel jisté jen to, že ambiciózní plán Komise zneužijí zdejší populisté k dalšímu tažení proti Bruselu.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu