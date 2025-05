Evropská komise navrhla seznam amerického zboží, na které by EU měla uvalit cla

Spojené státy se točí zády k Evropě a ruská hrozba se konkretizuje. Pro jakou obchodní taktiku by se za této situace měla Evropská unie rozhodnout? Měla by dál čekat, co vyplodí nepředvídatelný Donald Trump, nebo sama převzít iniciativu? A pokud ano, měla by se dát měkkou, nebo spíše útočnou cestou? Tyto existenční otázky si kladou politici napříč kontinentem a v odpovědích na ně se podle očekávání neshodují. Komentář Brusel 16:30 12. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ursula von der Leyenová na dubnovém summitu EU a států centrální Asie v Samarkandu | Foto: Vyacheslav Oseledko | Zdroj: AFP / Profimedia

Evropská komise předložila členským státům dlouhý seznam amerického zboží, které by mělo být zatíženo evropskými cly v případě, že by během tříměsíční pauzy v celní válce vyhlášené prezidentem Trumpem nedošlo k dohodě.

„Připravujeme se na všechny eventuality,“ uvedla předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová při prezentaci toho balíku, který má 218 stránek a zahrnuje stovky položek.

Komise ukazuje svaly. Opravdu?

Komise navrhuje státům, aby souhlasily se zavedením cel na americké zboží v hodnotě 95 miliard eur. Na pestrém seznamu jsou potraviny jako zelenina, hrozinky, pivo, ba americká whiskey bourbon, ale také letadla Boeing, automobily a autodíly včetně elektroaut Tesla, sanitární výrobky, elektrické vybavení a různé stroje.

Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že Evropská unie ukazuje svaly. Ale současná americká cla dopadají na evropské vývozy v hodnotě 380 miliard eur, navrhovaná odpověď není tedy zdaleka reciproční.

Komisař pro obchod Maroš Šefčovič to nijak nezastírá. Připouští, že pokud by Trump naplnil své hrozby, podléhaly by novým clům evropské vývozy v hodnotě 549 miliard dolarů. Spojené státy by vybraly sto miliard dolarů místo dosavadních sedmi miliard.

Komise zatím nenabízí totální konfrontaci, oko za oko, zub za zub. Vychází z toho, že se k nějaké formě dohody zřejmě podaří dospět, ale některá cla, například čerstvě uvalené desetiprocentní clo na všechno zboží, by mohla být zachována.

Britové už smlouvu mají

Právě to se stalo Velké Británii, se kterou Trump s velkou pompou podepsal obchodní dohodu ve čtvrtek. Při bližším pohledu je jasné, že se neuchýlil k dodatečným clům, ale zmíněných deset procent zůstalo až na výjimky v platnosti.

Znamená to, že situace pro britské exportéry není sice zoufalá, ale je horší, než byla pře Trumpovým příchodem do Bílého domu.

Evropa zatím sází nikoli na „odvetu“, ale na „vyvažování“. A priori počítá s tím, že se se Spojenými státy bude hůř obchodovat než dřív, tedy že se nepodaří dosáhnout vysněného nulového tarifu na obou stranách.

Zároveň dává americkému prezidentovi najevo, že už má – nebo záhy mít bude –, alespoň částečnou a pro americké exportéry dosti citelnou odpověď.

Autor je dlouholetý zpravodaj ČTK v Bruselu, komentátor Info.cz