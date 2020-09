Poslední rošáda v Evropské komisi ukazuje vliv malých států

Po demisi Phila Hogana kvůli porušení covidových pravidel v jeho vlasti se zdálo, že Irsko může zapomenout, že by si jeho zástupce velmi důležité portfolio mezinárodního obchodu udržel. Dublin o něj nakonec opravdu „přišel“, smutnit ale nemusí. Je třeba zdůraznit, že eurokomisaři v Bruselu své země nereprezentují. Mají být nezávislí na tuzemských politikách a nesmí prosazovat zájmy metropolí, které je do nejvyšších pater Evropské unie vyslaly. Komentář Praha/Brusel 20:17 9. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředsedkyně Evropského parlamentu Mairead McGuinnessová nahradí v Evropské komisi svého krajana Phila Hogana | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Spojení s domovskou zemí ale nejde odříznout úplně. Eurokomisaři fungují jako důležitý zdroj informací o tom, co se v jejich oblasti v unii chystá. Jejich postavení také odráží význam daného státu v rámci sedmadvacítky. Proto je vždy takový boj o co nejvlivnější místa v Evropské komisi.

Irsko si logicky toužilo podržet portfolio obchodu. Pod příslušného eurokomisaře totiž spadají také rozhovory s Británií o obchodní smlouvě po brexitu. A žádná jiná země v unii nemá takový zájem vědět, jak budou vypadat vztahy se Spojeným královstvím, jako jeho nejbližší soused.

Politické váhové kategorie

Záměr ale Dublinu nevyšel. Jeho kandidátce, dosavadní místopředsedkyni Evropského parlamentu Mairead McGuinnessové, přidělila šéfka komise resort finančních služeb, finanční stability a unie kapitálových trhů.

Pokud ji na tomto postu schválí europoslanci, bude mít pod sebou nesmírně vlivné finanční portfolio – rozhodně mnohem vlivnější, než se pro ni tipovalo (a než úplní nováčci v komisi bez vládních zkušeností běžně získávají).

Finanční služby jsou mimochodem klíčovým odvětvím britského hospodářství. Londýn kvůli své City mocně usiluje o zachování přístupu na unijní trh s těmito službami. Že ho bude mít pod kontrolou irská komisařka, určitě není pouhá zajímavost.

Generální ředitelství Evropské komise pro stejné finanční oblasti vede také Ir. A irský ministr financí Paschal Donohoe se nedávno stal šéfem euroskupiny. Ani ne pětimilionové Irsko tak má „pod palcem“ unijní finanční trhy a řízení eurozóny.

Nový vládce obchodu

Obrazně ještě lépe je na tom dvoumilionové Lotyšsko. Jeho eurokomisař Valdis Dombrovskis se stal novým „pánem“ nad unijním obchodem. Vlivné portfolio přidal ke své dosavadní, už tak výsadní roli výkonného místopředsedy Evropské komise pro ekonomiku.

Z bývalého lotyšského premiéra se definitivně stal nejdůležitější člen komise po předsedkyni Ursule von der Leyenové. Pod sebe tak soustředil zásadní ekonomické agendy a proměnil se v takového „superekonomického“ komisaře.

Pobaltská republika se může navíc pochlubit tím, že více než 30 tisíc unijních úředníků řídí lotyšská diplomatka Ilze Juhansonová, jako generální tajemnice Evropské komise.

Podobným personálním vlivem v unii se třeba výrazně větší Česko pyšnit ani zdaleka nemůže. Při každém obsazování komise si česká vláda dělá ambice na některé významné ekonomické portfolio. A pokaždé vyjde v tomto ohledu na prázdno.

Evropská lidová strana

Důvodů, proč jsou země jako Irsko nebo Lotyšsko mnohem úspěšnější a mají větší vliv, než by jim normálně příslušel, je možné najít víc. Kromě kvalitních lidí sehrála v případě poslední rošády v komisi podstatnou roli příslušnost McGuinnessové a Dombrovskise k Evropské lidové straně.

Ta dávala jasně najevo, že bude trvat na tom, aby klíčové ekonomické resorty zůstaly jejím členům. Na to tvrdě narazily úvahy, aby se novým eurokomisařem pro obchod stal Belgičan Didier Reynders (který paří, stejně jako lidé z hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, k evropským liberálům).

Co bezpochyby Lotyšům nebo Irům také nahrává, je skutečnost, že jejich země patří do eurozóny. Je stěží představitelné, že by se k rozhodování o ekonomické a finanční budoucnosti Unie dostal někdo, jehož domovina se nepodílí na projektu společné evropské měny.

Vstup do eurozóny tak určuje nejen to, čím bude stát platit. Sportovní terminologií ovlivňuje i to, v jaké politické váhové kategorii v unii bude boxovat. A Lotyši nebo Irové evidentně boxují ve vyšší než Češi.

Autor je analytik Českého rozhlasu