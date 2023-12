Napjatý summit EU – Čína, ale přece jen dialog

Z výroků obou stran bylo zřejmé, že se jednalo tvrdě a otevřeně. Svědčí o tom i fakt, že nebylo publikováno společné komuniké, ani uspořádána společná tisková konference.

Předseda Evropské rady Charles Michel a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová vyrukovali na prezidenta Si Ťin-pchinga a premiéra Li Čhianga s obviněním, že brání přístupu evropských firem na čínský trh, ilegálně zvýhodňují čínské exportéry a uměle udržují nadměrnou kapacitu čínského průmyslu.

V době, kdy řada zemí omezuje dovoz z Číny, končí část této produkce v Evropě, která zůstává zcela otevřenou ekonomikou, na rozdíl od té čínské. Je sice pěkné, že vzájemný obchod činí dvě miliardy eur denně, ale celkový deficit se vyšplhal na 400 miliard v neprospěch Evropské unie, což je prostě neúnosné, řekla von der Leyenová.

Premiér Li podle agentury Xinhua rozhodně odmítl evropské výtky, že si Čína vytváří monopoly na některé strategické suroviny a výrobky a pak jimi vydírá. Nelíbí se mu také restrikce vývozu evropských špičkových technologií do Číny či opatření proti čínským digitálním gigantům.

Varoval před „restriktivními obchodními politikami a používáním obchodních sankcí“, v narážce na nedávné rozhodnutí EU zahájit šetření, zda čínská vláda dotuje výrobu či export elektromobilů, které začínají vážně konkurovat výrobkům evropských automobilek.

Prezident Si Ťin-pching zvolil naopak spíše pozitivní polohu. Je ochoten považovat Unii za „klíčového partnera v hospodářské a obchodní spolupráci, prioritního partnera v technické spolupráci a důvěryhodného partnera v průmyslových a hodnotových řetězcích“.

Takže vlastně nepřistoupil na partii rozehranou ze strany Evropské unie, která se rozhodla ve vztahu s Čínou „omezit rizika“, tedy zmírnit jednostranné závislosti a vyvážit obchod. Zároveň ukázal poklidně vlídnou tvář a dal si záležet, aby Michel a von der Leyenová vypadali jako rozkurážení kverulanti.

Open and in-depth meeting with Premier Li.



We took a deep dive into our economic and trade relations.



Together we will work on rebalancing our trade relations and resolve irritants.



We have a joint responsibility to make our trade relations more sustainable. pic.twitter.com/LNK6L2PxF0