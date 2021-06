V Česku nikoho nezajímá, zda se Evropská unie řítí do katastrofy

Je to důležité stanovisko slovenské hlavy státu, které v Česku nijak nezaujalo.Tato debata se zde takřka nevede. Čaputová se přidala ke skupině významných evropských lídrů, kteří takovou změnu podporují. Naposledy německý ministr zahraničí Heiko Maas prohlásil, že v zahraničněpolitických otázkách se veto zrušit musí, a to i s rizikem, že někdy ostatní Německo přehlasují.

Tato debata zesílila poté, co Maďarsko vetovalo deklaraci EU, která kritizovala Čínu za porušování lidských práv v Hongkongu, a také prohlášení k izraelsko-palestinskému konfliktu.

Evropa byla v uplynulých dnech místem summitů o globální politice, jejích hlavních hráčích a pochopitelně padla otázka, zda Unie není navzdory svému bohatství a kvalitě demokracie jen obr na hliněných nohou. Proč neumí být rozhodná, jednotná a v případě potřeby také tvrdá. Tedy zda není vedle Číny, USA a dokonce i Ruska v globálním ringu vlastně k smíchu.

Problém Česka tkví v tom, že všechny politické garnitury zjednodušily vnímání Evropské unie na čerpání miliard – s dovětkem „nemluvte nám do toho, jak je utratíme“ – a svádění mnoha domácích problémů na „Brusel“.

Bohatství bez síly

A bylo by pošetilé chtít nyní pár týdnů před volbami, aby vláda a opozice seriózně promyslely například právě zrušení veta, případně rozvíjení vlastní evropské obrany vedle NATO. Nicméně po volbách by to mělo být jedno z prvních témat, protože se bytostně týká existenčních zájmů České republiky.

Případnou změnu v pravidlech hlasování by samozřejmě musely odsouhlasit všechny členské země, navíc žádný konkrétní návrh neleží v Bruselu na stole. Jistě by bylo nutné i v zahraničněpolitických věcech ponechat klíčové oblasti, v nichž by právo veta zůstalo – jako například nedotknutelnost hranic. Ale třeba sankce vůči Rusku po kauze Vrbětice by Unie mohla jistě přijmout rychle a jen většinově.

Pro menší země, jako jsou Česko i Slovensko, bude rozhodování o zrušení veta zvlášť obtížné, protože je pro ně zásadní, že jejich hlas má stejnou váhu jako hlas Německa nebo Francie. Znamenalo by to dramaticky rozvinout schopnost hledat spojence a uzavírat hlasovací dohody napříč Unií.

Pro budoucnost Česka je to zásadní křižovatka, na níž se rozhodne, zda chce mít právo veta ve správní radě skanzenu, nebo sedět u stolu v organizaci, která spoluurčuje chod světa.

Americký politolog George Friedman v knize Ohrožená Evropa už před šesti lety napsal, že Evropská unie je bohatá a slabá, což přináší velké riziko: „Bohatství bez síly je pozvánka ke katastrofě.“

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus