Unijní sankce za Ujgury trefily Čínu do živého

Když vloni Čína tlačila na Unii kvůli nelichotivé zprávě o dezinformacích, unijní diplomacie ustoupila. Tentokrát už ne a je to dobře a mělo to přijít už mnohem dřív. Pokud evropský blok kritizuje a trestá vlastní členy za porušování základních práv, nemůže zavírat oči ani před tím, když to dělají zahraniční nedemokratické režimy. Navíc v nesrovnatelně obludnějších rozměrech.

Komentář Praha / Brusel 10:33 24. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít