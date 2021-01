Portugalsko v čele Unie je předsednictvím z konce světa jen na první pohled

Z Čech až na konec světa byla oblíbená kniha mého dětství, která vyprávěla o misi Lva z Rožmitálu vyslané českým králem Jiřím z Poděbrad. Tento konec světa se tehdy nacházel v zemi, která od 1. ledna začala předsedat Evropské unii, tedy v Portugalsku. Komentář Praha 6:29 13. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlevo předseda Evropské rady Charles Michel a portugalský předseda vlády Antonio Costa na ceremoniálu, který zahajuje portugalské předsednictví v EU | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Po Německu, které se předvedlo excelentním výkonem a dokázalo zvládnout brexit, zelenou dohodu, smlouvu s Čínou i prosincové hrozící veto Polska a Maďarska unijnímu rozpočtu a fondu obnovy, bude pro Portugalsko těžké být ještě lepší.

Pro naši část Evropy přinese ale Lisabon jeden důležitý rozměr, a to vědomí, že se celá Evropská unie netočí kolem Visegrádské čtyřky a východní části Evropy. Ale že je tu i jiná Evropa sousedící s nepokojným severem Afriky, řešící velkou nezaměstnanost, pociťující globální oteplování obřími vedry a suchy a starající se i o takové věci, jako je ochrana kytovců u portugalských Azorských ostrovů tisíce kilometrů v Atlantickém oceánu.

Portugalci by mohli být Čechům varováním

Logo portugalského předsednictví používá symbol lodního kormidla ze sluncí. Mezi portugalskými prioritami je vedle spuštění 750 miliardového fondu obnovy i summit Evropská unie – Indie, což je země, kde mělo Portugalsko do 60. let kolem města Goa stovky let svoji kolonii.

Je také samozřejmé, že Lisabon, byť sám leží mimo hlavní migrační trasy, bude chtít řešit otázku nové dohody EU o běžencích. A tedy i to, jak se zbytek Unie podělí se státy na jihu o sice zmenšený, ale stále citelný proud migrantů i žadatelů o azyl.

V jiných ohledech nám však je Portugalsko překvapivě blízké a nebude tak velký problém s ním najít společnou řeč. Portugalsko je dnes zemí, která má nižší hrubý domácí produkt na hlavu než Česko i Slovensko a platy většiny profesí jsou s těmi českými srovnatelné. Z toho vyplývá i společný zájem na tom, aby Evropská unie dál podporovala rozvoj chudších regionů, mezi nimiž je i velká část Portugalska.

Portugalci by také mohli být Čechům varováním, jak lehce se země může zadlužit natolik, že se dostane na pokraj státního bankrotu. A jak těžce a za jak velkých obětí se z takové situace dostává.

Velká změna v čele kontinentu z velkého bohatého Německa k nevelkému, relativně chudému Portugalsku je nejen ukázkou rozmanitosti Evropské unie, ale také zrcadlem pro naše Česko a jeho blížící se předsednictví Unie. Zvládnout ho hůře než chudší a méně početní Portugalci by byla nepochybně ostuda.

Že k ní má Česko nesmyslným seškrtáním výdajů na naše předsednictví nakročeno, to je bohužel fakt.

