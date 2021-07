Evropský covidpas. Mnoho povyku pro nic?

Když pan prezident v televizi Prima řekl, že se podle něj mladí lidé jistě nechají očkovat, protože jinak nedostanou covidpas a nebudou moci volně cestovat po Evropské unii, mýlil se. A zrovna tak se mýlí i stovky, ne-li tisíce lidí, kteří se teď na sociálních sítích rozčilují, jak je ten Brusel už zase reglementuje a omezuje jejich základní právo svobodně se rozhodnout, zda se nechají očkovat. Komentář Praha 15:13 2. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nikdo ani v budoucnu nemusí mít covidpas povinně. Bude ale v každém případě muset dodržovat pravidla, která si jednotlivé země stanoví. Což ovšem konec konců musí i majitelé covidpasů.“ (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ve skutečnosti není pravda ani jedno, ani druhé. Podle rozhodnutí Bruselu má dostat evropský covidpas samozřejmě každý, kdo o něj požádá.

A pokud se nenechal očkovat a ani nemá potvrzení o tom, že covid prodělal, uloží si do QR kódu covidpasu, ať už v digitálním, nebo papírovém provedení, aktuální negativní test.

Potud teorie, na které se členské státy dohodly s cílem sjednotit pravidla a usnadnit teď v létě turistům cestování po Evropě. Problém je, že ani v tak akurátním Německu zatím není z technických důvodů možné ukládat do mobilů kromě dokladu o očkování i potvrzení o negativním testu. Prý se na tom pracuje.

V prohlášení ke covidpasu vyzývá Brusel jednotlivé státy, aby „upustily vůči majitelům covidpasu od uvalování dalších cestovních omezení, pokud to není nutné a přiměřené k ochraně veřejného zdraví“.

Poslední slovo

Dodejme, že jak patrno na příkladu Portugalska, může to být nutné dřív, než dovolená skončí. Kvůli mutacím, které se tam šíří, se například v Německu ocitlo na seznamu zemí s variantami covidu i Portugalsko, takže nově není po návratu do Německa covidpas nic platný ani těm turistům, kteří v něm mají potvrzení o dokončeném očkování. Do karantény musejí na 14 dnů bez výjimky všichni.

A zrovna tak se musejí i nadále prokazovat negativním testem bez výjimky všichni turisté, kteří přijíždějí na Maltu nebo do Irska. Kromě toho mají jednotlivé členské země dál pravomoc rozhodovat o tom, komu udělí status „očkovaného“. Podobně jako v Česku se i v Rakousku pokládá například za „očkovaného“ i ten, kdo má za sebou jen první dávku, pokud od ní uplynulo aspoň 22 dnů. Česko ovšem od 9. července pravidlo zase zpřísní.

Faktem nicméně je, že covidpas není a nikdy nebude podmínkou volného pohybu přes hranice EU, protože jde o základní právo všech unijních občanů. Nikdo tedy ani v budoucnu nemusí mít covidpas povinně. Bude ale v každém případě muset dodržovat pravidla, která si jednotlivé země stanoví. Což ovšem konec konců musí i majitelé covidpasů.

Nabízí se tudíž otázka, k čemu jim vlastně jsou. Současný chaos a kolony na hranicích s Chorvatskem budí dojem, že volný pohyb spíš omezují než naopak. Ve skutečnosti je to ovšem jen další ukázka, do jaké podoby mohou zmutovat i dobré úmysly Bruselu, pokud jsou to nakonec stejně členské státy, kdo má poslední slovo.

