Evropský parlament jako královna Koloběžka

V Evropském parlamentu se tento týden mluvilo o Česku trochu víc než jindy. Europoslanec Petr Ježek se rozešel s ANO kvůli podpoře prezidenta Zemana a směřování Babišova hnutí, což ale vyjma českých novinářů nikoho v Bruselu nevzrušilo. Na jednání výboru pro kontrolu rozpočtu došlo i na OLAF a Čapí hnízdo, což vzbudilo zájem aspoň kolegů ze Slovenska. Komentář Praha 9:33 25. ledna 2018

Tento důležitý výbor se tomuto tématu zjevně nevěnoval naposledy. I když kolem toho panovaly zmatky.

Na svědomí je měla interpretace pondělního jednání koordinátorů výboru o jeho budoucím programu. Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) po něm uvedl, že se zvláštním slyšením ke zprávě OLAFu o Čapím hnízdě byl vysloven souhlas a bude se konat. A nakonec se ukázalo, že měl pravdu. Jeho kolegyně a místopředsedkyně výboru Martina Dlabajová (za ANO) to ale popřela. Zástupci frakcí podle ní o ničem takovém nediskutovali – a měla pravdu.

Výbor pro rozpočtovou kontrolu @Europarl_CS bude mít zvláštní slyšení ke zprávě OLAF o Čapím hnízdě. Podle @TomZdechovskyEP to dnes schválili koordinátoři výboru. Už zítra se členové budou na vyšetřování ptát eurokomisaře @GOettingerEU Podrobnosti ráno na @Radiozurnal1 @CRoPlus — Filip Nerad (@FilipNerad) 22 January 2018

K dovršení guláše to nejprve dementovala i předsedkyně výboru a „Nemesis Andreje Babiše“ Ingeborg Gräßleová, aby následně potvrdila, že slyšení bude. Osobně na něj dopisem pozvala šéfa příslušného generálního ředitelství a ten slíbil přijít. Rozhodnutí koordinátorů v tomto případě podle ní nebylo třeba. Jeden znalec bruselského zákulisí to komentoval slovy, že procedura je jen jedna, ale výklady mohou být různé a politika je hra se slovy. Mně to spíš připomnělo Werichovu pohádku o královně Koloběžce a její přijede-nepřijede, obutá-neobutá.

Der Generaldirektor Regionalpolitik wird auf einem der nächsten Sitzungen über die Kosnequenzen berichten, die er aus dem OLAF recommendations zieht. Er ist bereits eingeladen. Also, alles entschieden! — Inge Gräßle (@inge_graessle) 23 January 2018

Ať tak či onak, kauza OLAF a Čapí hnízdo ještě nějakou chvíli v Evropském parlamentu evidentně vydrží. Navzdory závažnosti zjištění českých i unijních vyšetřovatelů a bezprecedentním obvinění vůči premiérovi členské země, to ale není téma, které by Bruselem hýbalo. Potvrdilo to i úterní vystoupení eurokomisaře Oettingera na výboru pro rozpočtovou kontrolu. Jeho přítomnosti na slyšení k uzávěrce unijního rozpočtu využil k dotazu na tento případ jen Zdechovský. Babišem démonizovaná Gräßleová se o něm vůbec nezmínila.

Oettinger jako zkušený eurokomisař neřekl nic podstatného a více méně zopakoval, že komise nic neřekne ani nezveřejní. I když on sám je prý pro nulovou toleranci vůči podvodům s evropskými penězi a pro zveřejňování těchto případů, aby se tím odstrašilo od jejich následování. Od budoucího slyšení s ředitelem DG Regio asi nelze očekávat o mnoho víc.

Zprávu OLAF o Čapím hnízdě se komise podle eurokomisaře pro rozpočet Günthera Oettingera zveřejnit nechystá, via @FilipNerad @Radiozurnal1 https://t.co/lthnoOBzcP — iROZHLAS.cz (@iROZHLAScz) 23 January 2018

Z pohledu celé unie tak mnohem zásadnější rozhodnutí přijal výbor pro ústavní záležitosti, který schválil zeštíhlení Evropského parlamentu po brexitu. V jeho rámci si mají hlavně západoevropské státy rozebrat zhruba třetinu křesel, která se uvolní po odchodu britských europoslanců. Zároveň výbor otevřel dveře pro celoevropské kandidátky do voleb do europarlamentu. Tyto změny musí ještě v únoru schválit plénum. V případě té poslední se nicméně jedná o další krůček směrem k federalizaci EU, které se většina českých politiků brání jako čert kříži. V době vypjatých vášní okolo Dublinu IV a 12 uprchlíků si toho ale nejspíš nikdo ani nevšiml.

Po brexitu by se dle návrhu @EPInstitutional Parlament mohl zmenšit ze 751 na 705 poslanců. 14. zemím by přibyla křesla. by zůstalo na 21 europoslancích + byl by prostor pro nadnárodní kandidátku. Tisk zpráva→ https://t.co/ljMXniqonC (anglicky) pic.twitter.com/1TSWSMwu2O — Evropský parlament (@Europarl_CS) 23 January 2018