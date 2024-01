Exhejtman Vondrák se nevzdává

Čehož si je jistě vědom i bývalý moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák, dnes vlastně neoficiální sto devátý člen vládní koalice.

Neboť si po loňském vypuzení z hnutí ANO za to, že odmítl volit předsedu Babiše prezidentem, a dokonce řekl, že v něm nespatřuje ideální figuru na post hlavy státu, ponechal poslanecký mandát a nyní hlasuje s Fialovou pětkou.

Krajské použití

Takže když ve čtvrtek ohlásil vznik hnutí O.k. (Osobnosti pro kraj), o širších záměrech nehovořil, na podzim se má nový subjekt (po registraci, ke které stačí tisíc podpisů), zapojit jen do krajských voleb a senátní pomine.

O všeobecných by prý uvažoval po případném úspěchu. Kterým by podle jeho představ byl zisk deseti procent hlasů a křeslech v krajské radě. Od takového případně dosaženého cíle je ovšem cesta k celoplošné straně hodně dlouhá. A kdo ví, jestli Vondrákovi něco takového vůbec běží hlavou.

Takže zatímco druhdy vznik Unie svobody ohrožoval ODS, stejně jako TOP 09 lidoveckou stranu, Babišovo hnutí si na celostátní úrovni Vondrákovým projektem zatím hlavu dělat nemusí.

Ovšem na severní Moravě jisté nebezpečí představuje. Vondrák, který asi bude mít v kraji pořád své příznivce, by rád dotáhl to, co prý počal budovat. A ovšem nemíní spolupracovat s komunisty a SPD, a to také nikdo nečeká.

Stále kontroverzní

Nu, a pokud jde o ANO, je si sice vědom nutnosti případného jednání, ale bude prý záležet na tom, koho Babišovo hnutí do voleb postaví. Čímž nepřímo přiznal, že je pro některé tamní politiky ANO stále kontroverzním odpadlíkem.

A dodejme – i ti eventuálně vstřícnější budou pod tlakem Babiše. Který přece neodpouští „zrádcům“ Vondrákova typu (dalším v regionu je ze stejných důvodů bývalý ostravský primátor Macura, který ale zatím zůstává na radnici toliko nezařazeným opozičním zastupitelem).

Vondrák sice říká, že půjde do voleb se STAN, ale není jasné, do jaké míry. Respektive, jestli spíš nepůjde o severomoravské starosty stojící mimo Rakušanovo hnutí.

Už proto, že i krajské volby skoro určitě prohlásí Babiš za referendum o vládě. A tudíž musí být pro Vondráka výhodnější, aby v očích voličů s pětikoalicí nesplýval. Byť s ní, jak řečeno, už nějaký čas hlasuje. Možná ale bude v tomto směru příští měsíce radši poněkud brzdit. Konec konců, jeho zvednutou ruku vládní strany ve sněmovně nepotřebují.

Autor je komentátor Českého rozhlasu