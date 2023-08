Kampaň zatím nabírá dech před zářijovým finále s billboardy, lákáním voličů na sociálních sítích i na mítincích, s předvolebními debatami a tvrdým soubojem proruského Roberta Fica s demokraty.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Šabata: Česko by na dalším exodu mladých Slováků vydělalo. Urychlí ho volby?

Zajímavější je ale souběžná nestranická kampaň, která reaguje na zásadní problém Slovenska, který se v Česku nikdy tak neprojevil - úprk mladých lidí ze země. Úřednická vláda Ľudovíta Ódora to v programovém prohlášení pojmenovala bez okolků: mladá generace masivně odchází do zahraničí a málokdo se vrátí.

Za patnáct let odešlo ze Slovenska více než 350 tisíc lidí, nejvíc do Česka a Německa, z toho polovina jsou mladí do 30 let. To jsou čísla ze země bez budoucnosti.

Občanskou kampaň nazvanou Chci tu zůstat organizují desítky nevládních organizací a její tváří jsou zajímaví lidé - hokejista Michal Handzuš (mistr světa z roku 2002 a vítěz Stanley Cupu 2013), bývalá premiérka Iveta Radičová a influencerka a moderátorka televize Markíza Veronika Cifrová Ostrihoňová.

Přes léto se oni a stovky dalších inspirativních osobností vypraví za mladými lidmi na festivaly a těsně před volbami vše vyvrcholí sérií koncertů. Trochu to připomíná slavnou kampaň Mikuláše Dzurindy z roku 1998, díky které byla nakonec odstavena politická garnitura Vladimíra Mečiara.

I tato kampaň má v podtextu vzkaz - pojďte volit. Podle průzkumu, který si nechala iniciativa Chci tu zůstat udělat, totiž klesá zájem mladých lidí o volby a nyní je o 15 procentních bodů nižší než u celé populace.

Ficův Smer překročil v průzkumu hranici 20 procent. Výrazně stoupla podpora hnutí Progresivní Slovensko Číst článek

Masivní odchody mladých ze země jsou hrozivým výsledkem práce několika posledních vlád. Tedy především trojnásobného premiéra Roberta Fica, budovatele mafiánského státu, ale i vlády změny Igora Matoviče, která měla po vraždě Jána Kuciaka a jeho přítelkyně a po volbách 2020 zemi pozvednout, učinit ji atraktivním místem k životu. Ale naprosto selhala.

Nemůže být horší vysvědčení pro politiky než fakt, že mladá generace ztratila víru v budoucnost země. Česko také zažilo otřesné politické garnitury, ale nikdy to nevyústilo v masivní trvalý exodus mladých lidí. Samozřejmě Česku pomáhá, že nemá - jako Slovensko - hned za hranicí vstřícnou zemi bez jazykové bariéry, s výrazně lepším vysokým školstvím, s nabídkou lépe placených pracovních míst a atraktivní metropolí, jako je Praha.

Radost bychom z toho mít neměli

Ale budiž slovenské neštěstí pro českou politiku mementem. Racionální Ódorova vláda s krátkým mandátem by se snažila udržet mladé lidi právě zlepšením vzdělání, zaměřila by se na odstraňování korupce, na lepší nabídku atraktivní pracovních míst a bydlení.

To jsou všechno úkoly na mnoho let, a předvolební atmosféra v zemi je dost ponurá a odevzdaná. Pokud po volbách vznikne vláda antidemokratická, protizápadní a proputinovská - což není vůbec nereálná varianta, exodus jen zesílí.

To by bylo pro Česko vlastně příznivé - když přijdou talentovaní, motivovaní, pracovití mladí Slováci a Slovenky a usadí se tu. Ale radost bychom z toho mít neměli.

Autor je šéfredaktor deníku Právo