Nevkusné aktivity českých Extinction Rebellion odpoutávají pozornost od klimatické krize

Vědci z mezivládního panelu IPCC zveřejnili další zprávu o postupu klimatické katastrofy. A je v mnoha ohledech zdrcující. Plány na naplnění a dodržení pařížské dohody se vzdalují. Podle odborníků a odbornic máme už pouhé tři roky na odklon od fosilních paliv, jinak hrozí masivní oteplení planety. Ta se působením lidského jednání otepluje mnohem rychleji, než se očekávalo. Praha 15:17 13. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klimatické hnutí Extinction Rebellion uspořádalo protest v rámci kampaně 3 °C pro Ukrajinu | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Podle nové zprávy Mezivládního panelu OSN pro změny klimatu (IPCC) se zdá, že teploty vzrostou přibližně dvojnásobně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Apolena Rychlíková: Nevkusné aktivity českých Extinction Rebellion

Klimatický panel žádá rychlý útlum fosilních paliv a násobně vyšší investice do klimatických opatření ve všech myslitelných oblastech. Klimatická opatření jsou totiž podle nové zprávy panelu OSN pro změnu klimatu stále podfinancovaná. Zpráva také operuje s tím, že planeta nebude obyvatelnou, pokud se něco radikálně nezmění.

Podle odborníků je třeba pro odvrácení katastrofálních důsledků klimatických změn omezit k roku 2030 produkci skleníkových plynů asi o polovinu a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality.

„Nová zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu je výčtem nedodržených klimatických slibů. Je to spis plný hanby zaznamenávající prázdné sliby, které nás pevně usazují na cestu ke světu, ve kterém se nedá žít,“ uvedl ve své zdrcující kritice generální tajemník OSN António Guterres.

Jako ochránci planety

Jenže navzdory (dalším a opakovaným) varováním, že se řítíme do skutečné globální katastrofy, nás v Česku od debaty o vážnosti klimatické krize odpoutávají aktivity skupiny Extinction Rebellion.

Mohou za to její opakující se excesy, vůči kterým je přitom drtivá většina ekologického hnutí v České republice kritická a které nyní eskalovaly v prvním dubnovém týdnu.

Mnozí lidé to neví, ale aktivisté a aktivistky z XR netvoří homogenní skupinu. De facto každý, kdo je členem nebo členkou, si pod hlavičkou XR může vytvářet, co chce. Jenže většina z nás vidí jen jejich kontraproduktivní akce ve veřejném prostoru. Blokování aut, které lidi spěchající do práce jen vytáčí do běla, střídá absurdní blokování veřejné dopravy. Ta je přitom z klimatického hlediska důležitá.

Zároveň se část lidí z XR nestydí pro svou agendu zneužívat jiné světové problémy. Tentokrát se prostředníkem jejich komunikace stala válka na Ukrajině a série nesmyslných blokád vyvrcholila na pražské magistrále. Akci účastníci stylizovali do podoby masakru v ukrajinské Buči a během blokády došlo i ke komplikacím s průjezdem sanitky. Bylo to nevkusné a nepřijatelné.

Klimatickou změnu ‚inženýrsky‘ nezastavíme. Můžeme se na ni ale připravit, věří biolog Žárský Číst článek

V České republice působí celá řada důležitých klimatických organizací – ať už jde o Greenpeace, Hnutí Duha, Limity jsme my nebo Fridays for Future. Ti se dlouhodobě snaží upozorňovat na takové otázky, jako je nerovnoměrný dopad klimatické katastrofy na lidi z různých sociálních skupin, nutnost spravedlivé ekologické transformace, důležitost okamžitého jednání. Myslí na ty zranitelné a zároveň se snaží působit jak odborně, tak i aktivisticky. I do jejich repertoáru patří „přímé akce“, které jsou v historii občanského aktivismu legitimním nástrojem odporu.

Na rozdíl od XR ale ty jejich nejsou nikdy namířeny proti lidem, nikoho neohrožují, spíše míří přímo na fosilní průmysl či korporace, které na klimatické krizi vydělávají, či instituce, které dostatečně důrazně nejednají.

Jenže i tyto ekologické organizace jsou nyní nepochopitelným chováním XR poškozeny a s nimi i celá agenda klimatické krize. Ta je přitom skutečně tou nejdůležitější otázkou naší přítomnosti i budoucnosti. I když se lidé z XR bezesporu cítí jako ochránci planety, svým nemístným přístupem situaci jen zhoršují. Dojde jim to někdy?

Autorka je komentátorka serveru A2larm