FaceApp: Ruské tajné služby vaše fotky nejspíš nesbírají. Facebook ano

Trendy na sociálních sítích se během několika dnů stihnou objevit, stát se předmětem zájmu milionů uživatelů, následně se stát terčem kritiky a zase zmizet. Aktuálně si tím prochází aplikace FaceApp. Komentář Praha 7:21 19. července 2019

Mobilní aplikace FaceApp se selfie filtry, které dotyčného zkrášlí nebo mu změní pohlaví, existuje už dva roky. Masovou oblibu si ale získala až teď díky funkci, která z uživatelů udělá autenticky působící důchodce. Filtr si už vyzkoušelo hodně přes sto miliónů lidí a upravených fotek je plný Facebook i Instagram.

Záhy po rozšíření aplikace se ale objevily špatné zprávy. Fotky, které ve FaceAppu uživatel zpracovává, nezůstávají na jeho telefonu, ale nahrávají se na server a upravují se vzdáleně. Aplikace si také říká o přístup k datům v telefonu, která nepotřebuje.

Navíc patří firmě sídlící v ruském Petrohradě. Výsledné podezření, že citlivá data z miliónů mobilních zařízení proudí přímo do ruských rukou, se objevilo v médiích a na domnělou hrozbu se na sociálních sítích začali vzájemně upozorňovat i Češi.

Data v rukou Rusů?

Skutečnost nakonec tak dramatická není. Aplikaci prověřili bezpečnostní experti a zjistili, že z mobilů odtékají jen ta data, která jsou pro úpravu fotek skutečně potřeba. Neproudí navíc do Ruska, ale do cloudu Googlu a Amazonu, kde zpracování probíhá. To stejné ostatně tvrdí i Jaroslav Gončarov, šéf společnosti Wireless Lab, která FaceApp vlastní.

Data tedy ruské tajné služby podle všeho nevyužívají. Celá kauza je ale dobou připomínkou toho, že fotky i další data nahraná na internet zdaleka nejsou jen v našich rukou. V podmínkách FaceAppu stojí, že služba má trvalý a neodvolatelný přístup k obsahu, který jí poskytnete, i právo ho dál využívat a veřejně šířit. Zní to možná hrozivě, ale fakt je, že podobná klauzule je součástí obchodních podmínek celé řady dalších služeb.

Data svých uživatelů může prakticky libovolně využívat třeba Facebook nebo Google. V praxi se používají hlavně pro přesné cílení obchodních sdělení – pro oba technologické giganty je prodej reklamy hlavním zdrojem příjmu. Nezměrné množství fotek, které mají k dispozici, se ale využívá taky třeba k trénování umělé inteligence, která pak dokáže rozeznat obličeje uživatelů.

Špička ledovce

O tom, jak lehkovážně zacházejí technologické firmy se soukromými daty, se mluví neustále. Nedávný skandál okolo Cambridge Analytica je jen špičkou ledovce: úniky citlivých dat jsou u velkých i malých webů takřka na denním pořádku.

A to je řeč především o amerických společnostech, které podléhají aspoň základní veřejné kontrole. Mezi dětmi a dospívajícími i v Česku je mimořádně oblíbená síť TikTok, kterou provozuje čínská soukromá firma. O tom, jak s daty o stamiliónech uživatelů z celého světa nakládá a jestli je využívá také čínský režim, se můžeme jen dohadovat.

I případ FaceAppu potvrzuje klasickou poučku: pro drtivou většinu uživatelů není soukromí na internetu podstatné, případně je rádi vymění za pohodlí nebo zábavu. Ať jsou skandály sebevětší, těch, kteří jsou kvůli nim ochotní změnit své návyky, je minimum.

Firmy, pro které je využívání uživatelských dat základem byznysu, také své chování samy od sebe změní jen těžko. Jedinou cestou, jak situaci změnit, tak zůstávají regulace národními vládami a nadnárodními organizacemi.

Evropská unie už některá opatření, třeba směrnici GDPR, už zavedla. Hlasy volající po větší kontrole Facebooku - a aktuálně i FaceAppu - čím dál hlasitěji zaznívají i ve Spojených státech. Než na ni přijde řada, uživatelům nezbývá než věřit, že aplikace jako FaceApp jsou skutečně tak neškodné, jak jejich tvůrci slibují.