Zuckerbergův paradox. Narazil Facebook na svůj strop?

Svět se na akciových trzích otáčí stále rychleji. Trendy už nevydrží ani jednu sezónu. Zatímco technologičtí dravci z Wall Streetu byli ještě na podzim miláčkem investorů, teď se od nich štěstěna odvrátila. Nejtvrději to pocítil spolumajitel Facebooku, respektive jeho mateřské firmy Meta Platforms, Mark Zuckerberg. Komentář Praha 14:39 10. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mark Zuckerberg a společnost Meta Platforms (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Akcie Facebooku spadly za jediný den o 25 procent, což jejich hodnotu shodilo o neuvěřitelných pět bilionů korun, to je historicky největší propad akcie v dějinách. A pro představu to je velikost hrubého domácího produktu Česka za celý rok. Samotný Zuckerberg přitom zchudl o téměř 30 miliard dolarů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tereza Zavadilová: Zuckerbergův paradox

Člověk by čekal, že k takovému propadu vedly nějaké katastrofické výsledky hospodaření. Ale vůbec ne. Ekonomika firmy Meta jen v posledním loňském kvartále jela pomaleji, než trh čekal, a zisk firmy meziročně klesl na „pouhých“ 10 miliard dolarů. Za celý rok gigant vydělal čtyřikrát tolik, v přepočtu 880 miliard korun čistého.

Přesto analytici a komentátoři bijí na poplach, výjimkou nejsou titulky jako Začátek konce Facebooku, Meta vstupuje do temnoty, Zuckerberg narazil do zdi a podobná expresivní sdělení.

Je to ale skutečně tak vážné? Ano i ne. Zuckerberg oznámil už v říjnu, že firmu přejmenovává z Facebooku na Meta – což stvrdilo strategický obrat. Technologický vizionář se chtěl posunout do takzvaného metaversu, virtuálního světa, jemuž futuristé předvídají velkou roli v budoucím dění. Tehdy to – minimálně na akciovém trhu – vzbudilo celkem optimismus, jenže tenkrát byly ještě technologické akcie miláčkem trhů, zatímco teď inflace zahnala investory do bezpečnějších přístavů.

Ochrana a uchovávání dat

Kritici už tehdy ovšem namítali, že Zuckerbergův obrat k virtuálnímu světu je poněkud z nouze ctnost, protože firma byla stále pod větším tlakem úřadů. Kvůli využívání osobních dat uživatelů, manipulaci s reklamou i obsahem. Došlápl si na ni i americký antimonopolní úřad a v aktuálním šetření hrozí, že donutí Metu prodat například WhatsApp či Instagram.

Krom toho hoří spor firmy s evropskými regulátory o to, zda a jak může Facebook a spol. přenášet osobní data evropských uživatelů obou sítí do jejich mateřské země, tedy do Spojených států. Meta Platforms vzkázala, že pokud se nedohodne, evropští uživatelé mohou přijít o její služby. Žádná škoda, ozvalo se z mnoha stran.

Akcie Meta Platforms propadly o 200 miliard dolarů, vlastník Facebooku oslabil nejvíce v historii trhů Číst článek

Facebook ale vážně možná narazil na svůj strop. V daném nešťastném kvartále totiž poprvé reportoval pokles uživatelů svých služeb. Ne že by jich tedy měl málo, jeho sítě Facebook, Instagram či WhatsApp používají celkem tři miliardy lidí na celém světě. Ovšem vypadá to, že nové uživatele zvlášť z řad mladých se mu lákat nedaří.

Sázka na metaverse ještě nepřinesla žádné ovoce v podobě nových peněz, jen investice, což je sice vcelku logické kvůli krátké době, ovšem Zuckerberg je teď mediální persona non grata, takže i za to schytal kritiku.

Uvidí se, zda firma odliv popularity a přízně trhů i úřadů ustojí a zvládne uspět na nových virtuálních trzích. Stažení se z Evropy asi reálné není, protože problematika uchovávání dat se týká i všech ostatních sociálních sítí. Stěží lze čekat, že data lépe ochrání nyní populární čínský TikTok. A paradoxně Zuckerbergovu Metu leckdo kritizuje, a pak si to vesele všichni čtou právě na Facebooku.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz