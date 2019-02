Facebook je s námi patnáct let. Ani jeden skandál za druhým ho nedokáže zastavit

4. února 2004 spustil student Harvardovy univerzity Mark Zuckerberg webovou stránku, která měla propojit jeho různorodé spolužáky. Z projektu, který Zuckerberg pojmenoval Facebook a který řídil ze svého pokoje, se během patnácti let stala nejpoužívanější sociální síť na světě – a z jejího zakladatele miliardář a majitel technologického gigantu ovlivňujícího celosvětové dění.

Facebook odstranil bezpečnostní chybu ve WhatsAppu. Umožňovala hackerům převzít kontrolu nad aplikací Číst článek

Facebook dnes čítá 2,2 miliardy uživatelů a jeho růst se nezastavuje. Celé poslední desetiletí patří spolu s Googlem a jeho sesterským YouTube mezi trojici nejnavštěvovanějších webových stránek. Jeho kouzlo shrnul v roce 2009 magazín Entertainment Weekly: „Jak jsme mohli sledovat, co dělají naši expartneři, pamatovat si narozeniny našich kolegů, otravovat naše přátele a hrát nesmyslné hry, když ještě neexistoval Facebook?“

Síť se v Česku dostala do obecného povědomí poprvé před necelými deseti lety v rámci akce Vejce pro Paroubka, protestu proti tehdejšímu sociálnědemokratickému předsedovi vlády organizovanému právě přes Facebook. Tehdy nabral necelý milion českých uživatelů. Dnes je jich pětkrát tolik, přičemž na čtyři miliony sociální síť navštěvují každý den.

Doba skandálů

Prvotní nadšení z Facebooku ale postupně ochladlo. Souznění se Zuckerbergem, který podle svých slov pevně věří, že jeho dílo zlepší svět, nahradila u řady uživatelů obezřetnost a skepse. V posledních několika letech vyšlo najevo, že Facebook není zdaleka tak bezproblémový, jak se zprvu zdálo.

Facebook a Instagram zablokovaly 115 podezřelých účtů den před americkými volbami Číst článek

Nejvýraznější kauzou byl loňský skandál okolo firmy Cambridge Analytica. Ukázalo se, že Facebook umožňoval firmě zabývající se ovlivňováním voličů získat a využít data desítek milionů nicnetušících uživatelů. Roli Facebooku v prezidentských volbách v USA musel Zuckerberg loni vysvětlovat i před americkým Kongresem. Jeho pověst geniálního vizionáře je nenávratně pryč: ukázalo se, že je jen dalším z technologických manažerů, kteří úspěch na trhu mylně spojují se schopností vést společnost.

Od té doby prakticky neuplyne týden, kdy by nevyšlo najevo další facebookové pochybení. Aktuálně je to třeba zjištění, že síť nabízela svým náctiletým uživatelům necelých pět set korun měsíčně za to, že může sledovat prakticky všechnu jejich internetovou aktivitu, od posílaných soukromých zpráv přes navštěvované weby po údaje o tom, kde se mladí uživatelé právě nacházeli.

Síť tak dnes ostřelují jak z liberálních pozic kvůli možnému ovlivňování voleb i manipulaci s veřejnou debatou, tak z konzervativních z důvodu domnělé cenzury prostřednictvím mazání příspěvků i uživatelských profilů. I přes to všechno ale počet uživatelů Facebooku neustále roste a nijak dramaticky se nepropadly ani jeho akcie.

Klidné oslavy

Ukazuje se totiž, že sebevětší skandál nemůže Facebook položit. Pro naprostou většinu jeho uživatelů totiž starost o soukromí předčí jednoduchost a pohodlí, které síť nabízí. To, co může Facebooku nakonec zlomit vaz, tak nejsou mediálně propírané úniky dat, ale to, že přestane být zajímavý.

Facebook slaví patnáctiny a už není cool Číst článek

I kdyby ale měl Facebook jako sociální síť namále, Facebook jako firma má svou budoucnost podle všeho dobře pojištěnou. Provozuje totiž také komunikační WhatsApp – a především obrázkový Instagram, který stále raketově roste, dnes už má daleko přes miliardu uživatelů, a samotný Facebook do roka nebo dvou dost možná přeroste. Mark Zuckerberg tak přes všechny problémy a obvinění může patnáctiny svého internetového dítěte oslavovat s klidem.