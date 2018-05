Hokejová fanzóna bez hokeje

Není to ale tak, že by obrazovka s přímým přenosem snížila prodej alkoholu. Fanoušci se prostě někdy v Kodani ve fanzóně asi 50 metrů od Royal Areny nudí. Je to samozřejmě pohled pár Čechů, se kterými jsem mluvil. Střelba na branku vás prostě zabaví jen na pár desítek sekund.

Ale popravdě: nemít ve fanzóně obrazovku s živým vysíláním hokeje pár metrů od haly není to, co by si hokejový fanoušek představoval. A je jedno, z jakého důvodů nemá lístek na zápas. Jestli je vyprodáno, nebo nemá peníze, nebo nechce platit drahé vstupné.

Může to být obrana proti tomu, aby se nedělo to, co na mistrovství světa ve Stockholmu v roce 2012 a ještě rok poté. Tam se lidé dívali venku a v hale bylo prázdno. V Kodani vypadá fanzóna poměrně plně, ale jistě i proto, že je menší než polovina fotbalového hřiště.

Pár minut do jiného světa

I když čeští hokejisti už myslí na čtvrtfinále v Herningu a český fanoušek čeká, jestli si ještě koupí lístek na zápas v Kodani, což by znamenalo postup do bojů o medaile, mám pro případné návštěvníky Kodaně jeden tip. Svobodné město Christiania.

Je od haly deset minut metrem a pak zhruba půl kilometru pěšky a pak uvidíte jedno z nejalternativnějších míst v Evropě. Je to město ve městě, které o sobě říká, že je mimo Evropskou unii, má svojí měnu (nebojte i dánskými korunami a kartou tam také zaplatíte) a lidé, co tam žijí, prý ten prostor ani nepotřebují opustit.

Hokejovému fanouškovi bych naopak doporučil fanzónu u haly opustit bez ohledu na to, jestli je v Evropské unii. Christiania je úplně jiný svět, budu o něm psát a mluvit v rádiu ve středu.

A napovím. S hokejovou fanzónou má jedno společné. Také tam nedávají hokej...

Střelba na branku ve fanzóně v Kodani vás zabaví jen na pár desítek sekund. | Foto: František Kuna | Zdroj: Český rozhlas