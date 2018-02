Feministou z donucení

Možná jste se o feminismus nikdy nezajímali, ale máte obecnou představu, že lidé by si měli být víceméně rovni. Možná vás rodiče naučili slušnosti a banální, ale užitečné poučce Nedělej druhým, co nechceš, aby dělali tobě. Taky třeba máte ponětí o tom, že v přínosné debatě se argumentuje rozumem a ne emocemi a nálepkováním, a napadne vás i to, že není příliš chytré vymezovat se proti věcem, o kterých toho zase tolik nevíte.

A pak si otevřete stránky českých médií - a uvidíte apokalypsu. Politická korektnost nám bere pohledy na krásné ženy. Matky se nechtějí starat o děti a odkládají je do státních školek. Ve světě řádí kampaň #MeToo, kvůli které se muži bojí zvát ženy na rande. Nebýt několika málo neohrožených, kteří v Česku brání normální svět, už dávno bychom skončili v neomarxistickém pekle řízeném ocelovou pěstí zákeřných progresivistů.

V době, kdy to vypadalo, že kampaň poukazující na sexuální násilí a obtěžování už relativizovali prakticky všichni, přisadila si na webu Novinky.cz sexuoložka Hanka Fifková. Text vzbuzuje dojem, že si autorka přečetla seznam argumentačních klamů a pojala ho jako návod.

Progresivisti a pseudofeminismus

Faktické stránce článku se už věnovala kolegyně Silvie Lauder z Respektu. Fifková pracuje s v Česku populární karikaturou #MeToo, oběti sexuálního násilí, zoufalé ze zlehčování a ignorování jejich případů, označuje za "progresivisty, kterým došla témata" a strachuje se o osud dospívajících chlapců.

I Fifkové se stýská po starém světě, kde lidi neřešeli pitomosti jako práva menšin - ostatně práva žen, gayů i "lesbiček" (od sexuoložky poměrně překvapivé označení) jsou prý vybojována. Nikdo přece českým ženám neřeže klitorisy - tak dejte pokoj s šéfem, který vám sice dává o pětinu menší plat než vašim mužským kolegům, ale zato vás laškovně plácá po zadku. To nejspíš Fifková řadí pod svůj malebný pojem pseudofeminismus.

Celé to prý dopadne na chlapce, kteří po vzoru konzervativních fantazií o dekadentním světě zírají ve svých pokojíčcích do obrazovek a dívky si je budou muset balit samy, což je samo o sobě zřejmě hrůzná představa. Ostatně každý, kdo se setkal třeba se seznamovací aplikací Tinder, potvrdí, že najít si potenciálního partnera nikdy nebylo složitější. Článek Hanky Fifkové se samozřejmě sdílel na sociálních sítích s komentáři typu naprosto přesný a výstižný popis aktuální tíživé situace.

Zvídavý čtenář se o útlaku feministického extremismu dozví i ze stránek Mladé fronty Dnes. Sportovní redaktor Robert Sára tam odsuzuje zrušení tradice takzvaných grid girls, jejichž úkolem bylo stát na startovním roštu závodů formule 1 a vypadat atraktivně.

Pravda, atraktivních polonahých žen je ve veřejném prostoru minimum. "Náš tunel svobodomyslnosti a povolených konvencí den po dni zmenšuje na užší a užší rouru," vyvozuje autor z rozhodnutí soukromé firmy a ptá se, co zakážeme příště, protože argumentace šikmou plochou nikdy žádného komentátora nezklamala.

Kanadská hymna a Václav Klaus mladší

Hřebíčkem do rakve svobody je pak prý změna kanadské hymny, která formulaci "vede všechny tvé syny" nahrazuje neutrálním "vede všechny z nás". (Shodou okolností byla tahle formulace i v původní verzi textu z roku 1908, "synové" se v něm objevili až později.) "Kanaďané se nejspíš taky brzy naučí zpívat hymnu s těmi dvěma neutrálními slovy navíc," uzavírá Sára, byť je nový text hymny v angličtině i češtině stejně dlouhý jako původní, ale "jednoho dne se tunel naší svobody promění na tak úzkou rouru, že už žádná svoboda nebude". Co má Formule 1 a kanadská hymna společného se svobodou, se už do komentáře bohužel nevešlo.

Svobodou se zaklíná i Václav Klaus mladší, který jinak plní komentářové sekce hned několika médií a nově i stenozáznamy z Poslanecké sněmovny. Klaus je liberál: chce, aby stát co nejméně zasahoval do životů lidí. Pokud to tedy nejsou matky.

Školky podle Klause nemají mít původně zavedenou povinnost přijímat dvouleté děti. Jak se tím pomůže například matkám samoživitelkám, které péče o dítě na dlouhou dobu izoluje, které si nemohou dovolit soukromé školky nebo které se potřebují vrátit do zaměstnání, není jasné. Jistě, starost o dvouleté děti přináší pro školky spoustu organizačních komplikací, ale Klaus vychází z přímo formulované ideologie: děti prostě "mají být s mámou".

Tak jak potom nebýt feministou?