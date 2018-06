Lump a lhář Ferdinand Peroutka

Už skoro 29 let se snažím pomáhat, aby se to kůrovcové svinstvo – nakladené ne jednou, ale dvěma totalitami do myslí a duší i našeho národa – co nejvíc a co nejrychleji (no, nejrychleji už asi ne…) vymýtilo a nekazilo náš vzduch a zemi a myšlenky. A abych probouzel onu slavnou závist, co způsobuje, že i šéf komunistů pořád odněkud burácí, že jen komunisti jsou jediní opravdoví demokrati a obhájci lidských práv.

Omlouvám se, že to ze mě vyjelo – ale musel bych být hluchý, slepý a němý, a to navzdory svému věku pořád ještě tak docela nejsem.

Mám z těch uranových lágrů a humanistických věznic poničenou konstituci do té míry, že jsem v motolské pneumologii a její JIP obzvlášť štamgastem. Nedávno jsem tam zase byl dvakrát za sebou.

Neříkám to proto, že bych si stěžoval. Pokaždé mi pomůžou, ale dozvědět se zrovna tam, že Tomík Okamura (SPD) byl a je skaut a hned při následujícím pobytu že se znovu otvírá omluva-neomluva prezidenta kvůli tomu, co řekl – a na čem vlastně pořád trvá (akorát ty důkazy pořád nemá, a dokonce za jejich nález vypsal odměnu) jen a jen proto, aby se veřejně nemusel přiznat, že lže.

Odpovědnost za lži Miloše Zemana

Jen jsem tam slyšel v rádiu zprávu, že Nejvyšší soud vyslyšel (jestli vyslechl, nevím) dovolání na rozsudek, z něhož – jak jsem později zjistil - podle slavného 'anoano nene' – čiší, že ne/vinou prezidenta se soud vůbec nezabýval, jen alibisticky řekl: vezměte to od začátku a podle jiného zákona.

Spor o Peroutku se vrací na začátek. Znovu ho bude řešit obvodní soud Číst článek

Ale – pánubohu zaplať – alespoň potvrdil, že za lži Miloše Zemana je odpovědný stát a tedy je to ostuda České republiky. Ale to by nám vlastně nemělo vadit – s ohledem na stíhaného agenta Bureše jsme si na prezidentské móresy už zvykli.

Nebudu vám vnucovat pomyšlení, že lump a lhář je nejen Ferdinand Peroutka, ale i jeho žalující vnučka, ale taky se musím přiznat, že jsem trochu zapátral a zjistil, že předseda Senátu Nejvyššího soudu Pavel Pavlík dosáhne ke konci roku sedmdesátin, které ho automatický vyřadí ze služby a vracení Peroutkova případu na začátek bude trvat mnohem déle.

A když tak o tom podumáte, taky vás (jako mě) asi napadne, že by před sebou byl za hlupáka, kdyby se pletl do vládcova vládnutí, když si vrácením celé kauzy úplně na začátek voňavě a krásně pojistí užívání své zaslouženě tučné penze.

Tomu s tou holí a kalnýma očima (odmítám ho titulovat a jmenovat, neboť by to nedopadlo dobře) bych přál, aby si odsloužil alespoň polovinu Peroutkových koncentráčnických let – možná že by zjistil, že aspoň se omluvit, že kecal, je pořád lehčí.