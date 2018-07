Festivalový deník: pocta Formanovi po karlovarsku

DEN DRUHÝ. Letošní ročník mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech skládá hold bezpochyby nejvýznamnějšímu českému režisérovi. Samotnou přehlídku odstartovaly jeho Lásky jedné plavovlásky, tradiční zahajovací ohňostroj pak nad hlavami stovek přihlížejících rozzářil nebe nad Thermalem do písně Let the Sunshine In z muzikálu Vlasy. K odkazu Miloše Formana se ovšem vrátil i hlavní host přehlídky, americký herec a režisér Tim Robbins.

