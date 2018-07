Festivalový deník: Gilliamovo čekání na Quijota

DEN PÁTÝ. Dlouhých 29 let trvalo Terrymu Gilliamovi zfilmovat svůj vysněný projekt o Donu Quijotovi. Své premiéry se snímek nakonec dočkal letos při zakončení přehlídky v Cannes. Britský tvůrce ho nyní přijel uvést na festival do Varů spolu s jednou z jeho hvězd – portugalskou herečkou Joanou Ribeirovou. Komentář Karlovy Vary 19:15 4. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do Karlových Varů se po letech vrátil Terry Gilliam, člen legendárního Monty Pythonova létajícího cirkusu. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Čekání režiséra Terryho Gilliama na svého Dona Quijota bylo tak dlouhé a komplikované, že k němu musel magazín Rolling Stone sepsat vysvětlovák. Provázely ho tahanice o financování, změny v obsazení, přepisy scénáře, žaloby, infekce prostaty a – jako v každé správné frašce – zásah boží ve formě potopy.

„Chtěli jsme si s Tonym Grisonim, mým scenáristickým partnerem, alespoň představovat, že při každém přepisování pracujeme na novém filmu,“ popsal filmař novinářům v Karlových Varech.

Roli Tobyho, kterého ve snímku Muž, který zabil Quijota ztvárnil Adam Driver, měl původně hrát Johnny Depp. Postava se tehdy ale podle Gilliama ubírala úplně jiným směrem. Toby jako významný marketingový ředitel se měl uhodit do hlavy a skončit v 17. století.

„Z různých důvodů se ukázalo, že je mnohem zajímavější nechat ten příběh v současnosti. A taky levnější. Nemuseli jsme ze záběrů odstraňovat telefonní kabely nebo letadla,“ vysvětluje Gilliam.

Po obsazení Drivera se z Tobyho stal filmař, který o Quijotovi natočil 10 let před událostmi snímku studentský film. „Teď se k němu vrací – do doby, kdy byl mladý, optimistický a nevinný. A setkává se s lidmi, se kterými tehdy pracoval a měl se dobře. Tím se z Muže, který zabil Dona Quijota stalo vyprávění o tom, co filmy dělají s diváky a tvůrci. Jsou to nebezpečné věci,“ říká režisér.

Role ikonické figury španělské literatury po mnoha změnách (do role byli v různých fázích přípravy filmy obsazeni Jean Rochefort, Michael Palin nebo John Hurt, kterému je snímek věnován) připadla Jonathanu Prycovi.

„Nechtěl jsem do role Dona Quijota Jonathana Pryce. Tím jediným jsem si byl jistý. Naneštěstí Michael Palin odešel a mně Pryce zbyl… Tohle je prosím vtip. Jonathan je naprosto skvělý a 15 let se mě snažil přesvědčit, že tu roli chce. A já se mu 15 let vyhýbal. Neumím si ale představit lepšího Quijota,“ tvrdí Gilliam. Že tak známou španělskou postavu nakonec hraje Velšan, považuje za důkaz toho, že je Quijote univerzální.

Bývalý člen komediální skupiny Monty Python potvrdil, že předtím, než se o projekt začal zajímat, román Důmyslný rytíř Don Quijote de la Manche od Miguela de Cervantese y Saavedry nečetl.

„Nikdo nikdy tu knihu nečte. Jenom španělští školáci, které k tomu nutí násilím. A všichni ji pak nenávidí,“ vtipkoval na tiskové konferenci Gilliam.

Přiznal, že i přes osudovou souhru překážek dokázal snímek dotočit především díky své špatné paměti. A na špatné věci blaženě zapomněl.

Hlavu si nedělá ale ani se sporem o autorská práva k Donu Quijotovi, která se loni rozhořela mezi ním a producentem Paulem Brancem. „Jak říká moje žena: ‚Natočil jsi skvělý film, teď si oddychni. Film to přežije.‘ Ten spor je dobrý příběh pro média. Ale mě to nezajímá,“ uvedl.

Dodal přitom, že si Quijota nezvolil, ale že si Quijote zvolil jeho: „Vždycky jsem měl pocit, že mě ten film využívá. Jsem jeho obětí.“