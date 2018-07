Festivalový deník: Heduš a cyklistika v hlavní soutěži

DEN ČTVRTÝ. V hlavní soutěži filmového festivalu v Karlových Varech se letos utkají dva české filmy. Zatímco Olmo Omerzu navazuje se svou dramedií Všechno bude na kriticky oceněný Rodinný film, Adam Sedlák uvádí na přehlídce svůj vůbec první celovečerní snímek. Komentář Karlovy Vary 19:40 3. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Mrvík a Lenka Vlasáková ve filmu Všechno bude | Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary

Český film slavil loni ve Varech mimořádný úspěch. Meditativní drama Křižáček režiséra Václava Kadrnky zvítězilo v hlavní soutěži festivalu jako vůbec první domácí snímek po 15 letech.

Letos je v každé ze soutěžních kategoriích zastoupena české produkce dvakrát. Když se na květnové tiskové konferenci ptali novináři uměleckého ředitele karlovarského festivalu Karla Ocha, zda to bylo kritériem, odpověděl, že jednoduše věří, že filmy obstojí ve světové konkurenci.

Po zhlédnutí obou snímků v rámci místních novinářských projekcí musím uznat, že Och nepřeháněl. Všechno bude i Domestik představují solidní filmařinu a dělají současné tuzemské kinematografii dobré jméno. A přitom si nemohou být méně podobní.

Omerzu ve Všechno bude sleduje útěk dvojice chlapců – Máry a Heduš – zasněženou českou krajinou. Zvláštní roadtrip s něžným humorem odhaluje zranitelnost hrdinů schovanou za siláckými řečmi i sílu nepravděpodobného přátelství.

Sedlákův Domestik, který pojednává o kompletním rozkladu profesionálního cyklisty (Jiří Konvalinka) a jeho manželky (Tereza Hofová), se brodí výhradně v bezútěšných (a chvílemi až bizarních) motivech.

Jiří Konvalinka ve filmu Domestik

„Toužili jsme natočit hodně fyzický film. Chtěl jsem, aby se divák do postav co nejvíc vžil, aby cítil jejich bolest,“ přiznává 29letý režisér pro místní Festivalový deník.

„Záměrně jsme pracovali s fyzickým diskomfortem, který jsme chtěli přenést i na publikum. Vlastně bych byl rád, kdyby lidé z karlovarské premiéry odcházeli předčasně. Určitě by to bylo lepší, než kdyby se jich to vůbec nedotklo.“

Diváci tak musí počítat například se zvracením, bodáním injekčních stříkaček, sexuálním násilí nebo třeba menstruační krví.

Zda se ovšem skutečně z promítání ve Velkém sále hotelu Thermal trousili návštěvníci k východům, nedokážu říct. V době, kdy píšu tyto řádky, totiž do premiéry stále zbývá několik hodin.

Mohu pouze potvrdit, že několik lidí opustilo novinářskou projekci Domestiku ještě před koncem. Jestli to bylo ze znechucení, nebo jen proto, že finále dramatického příběhu kolidovalo se začátkem promítání úvodního snímku z Cannes s Penelope Cruzovou a Javierem Bardemem, není jasné. Snad to bude Adamu Sedlákovi stačit.

Recenze na oba snímky si budete moci na serveru iROZHLAS.cz přečíst už brzy.