Cesta Petra Fialy vlakem do Kyjeva, kde se spolu s polským a slovinským premiérem setkal s Volodymyrem Zelenským, je v našich médiích označována jako silné a statečné gesto nebo příklad ryzího státnictví. Fiala si rovněž podle většiny domácích komentátorů získal respekt na evropské scéně. Praha 6:29 21. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij v Kyjevě přivítal českého premiéra Petra Fialu | Zdroj: Fotobanka Unian

To se sice teprve ukáže, ale po předchozích zkušenostech, kdy si naši politici hráli jen na domácím písečku a odmítali se angažovat při řešení celoevropských problémů, je Fialův počin minimálně osvěžující.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jan Vávra: Naděje přichází z východu? Jan Vávra: Naděje přichází z východu?

Jak již bylo na této stanici řečeno, cesta do ostřelovaného Kyjeva neznamenala jen podporu Ukrajinců v jejich boji s ruským agresorem, ale mohla by předznamenat i další etapu reakce Evropské unie na Putinovu invazi. Soudě podle mediálního ohlasu, akce tří východoevropských premiérů a skutečného šéfa polské strany Právo a spravedlnost Kaczynského skutečně vzbuzuje naději, že postkomunistické země budou nyní hrát při formování evropských postojů významnější roli a že prosadí výrazné přitvrzení vztahu EU k Putinovi, konec západního pragmatismu a víry v spásnou roli obchodování s Ruskem.

Šok z náhlé války na našem kontinentu může znamenat změnu uvažování alespoň části evropské politické reprezentace a evropské veřejnosti o postavení EU, především o společné zahraniční a obranné politice. To by se ovšem neobešlo bez nutnosti další evropské integrace.

Otazníky nad cestou

V tomto momentě ale budí rozpaky společnost, ve které Fiala do Kyjeva cestoval. Jde o nacionalisty, rozkladače EU, navíc se sklony k porušování základních hodnot, na kterých je Unie postavena, jako je vláda práva a nezávislost médií. Jeden z nejaktivnějších rozkladačů EU, maďarský premiér Orbán, zůstal sice doma, ale i tak se nelze zbavit pochybností, zda Jaroslaw Kaczynski nebo Janez Janša změní kvůli válce svůj postoj k Evropské unii. Samozřejmě nevíme, zda se během cesty vlakem snažil Petr Fiala přesvědčit Jaroslawa Kaczynského o výhodnosti evropské spolupráce, nebo spíše poslouchal jeho stížnosti na diktát Bruselu.

Pochybnosti vzbuzuje také způsob mediální prezentace cesty. Zatímco úřad českého premiéra postupoval sympaticky neokázale, Poláci uspořádali tiskovou konferenci už před cestou, poté informovali o detailech cesty, například o překročení hranic, a po návratu polský premiér vystoupil v polské televizi. Podle informací slovenských médií ovšem cestu inicioval slovinský premiér Janša, kterého čekají tento rok volby a jeho šance zatím nejsou úplně skvělé.

Historická šance

Fiala se zatím projevuje jako politik konsenzu – to mimo jiné ukazuje jeho víceméně vstřícný a nekonfrontační postoj k Miloši Zemanovi. Není to tak dávno, co se ministři jeho vlády svorně zúčastnili předávání státních vyznamenání, které předsedové parlamentních komor vzhledem k ruské agresi ignorovali.

Dokáže tento konsenzuální politik v době českého předsednictví naplnit nově probuzené naděje na posílení společné evropské bezpečnostní a obranné politiky, nebo zůstane v zajetí tradiční skepse ODS vůči vytváření silné a vzájemně propojené Evropské unie? Pokud by se mu podařilo změnit postoj vlastní strany i postoj východoevropských politiků k evropské spolupráci, pak by si respekt na evropské scéně skutečně vybudoval. A naše země spolu s ním.

Autor je komentátor Českého rozhlasu