Premiér Fiala nebyl v Kyjevě u Zelenského

Nedávno si Radiožurnál pozval do svého pořadu Dvacet minut Moniku Richter ze společnosti Semantic Visions. To je ta česká společnost, která analyzuje obsah několika tisíc webů světového internetu. Paní Richter tam precizně vyjádřila to, co sám jaksi tuším na základě zkušenosti. Jak je to s falešnými zprávami typu „Američané nebyli na Měsíci"? anebo čerstvě, „Fiala nebyl v Kyjevě", proč taky, když je Volodymyr Zelenskyj zašitý ve Varšavě? Praha 6:29 28. dubna 2022

Obvykle se tvrdí, že na nesmysly typu „Fiala nebyl v Kyjevě“ naletí lidé hloupí, nevzdělaní, zklamaní životním neúspěchem. No a bác ho, o Fialově podvodu mě onehdy přesvědčoval úspěšný, vysoce postavený, po všech stránkách prosperující světaznalý kamarád.

Všiml jsem si toho už dřív, když se Českem valila antivakcinační vlna. Do antivax tábora se hrnuli i velmi vzdělaní a dobře situovaní lidé. Ve snaze přijít na kloub příčině jsem dospěl k závěru, že je za tím snaha vědět všechno líp. V němčině je na to krásný výraz Allesbesserwisser. Česky říkáme Všeználek, ale ono je to spíš Lípználek a ještě líp Originálználek.

Paní Richter to v rozhovoru s panem Krocem nazývá intelektuální narcismus. Není za tím upřímný zájem o pravdu, říká paní Richter doslova, je to touha a přesvědčení, že člověk ví pravdu, že je chytřejší a osvícenější než ostatní. Proto fakta nefungují na lidi, kteří už jsou „přesvědčeni“ o své pravdě, zviklat je nejde, konec citátu.

Ověřovna

Máloco má jen jednu příčinu, a jakmile jde o psychiku a o názory, pak už je příčin nekonečně mnoho. Vrátím se k tomu antivax myšlení. Přesvědčil jsem se o tom, že jeden ze zdrojů byl vzdor proti tomu, co se oficiálně hlásá. Bohužel, obávám se, že to platí pro postoj vůči ruské agresi také.

Navykli jsme si nedůvěřovat takzvaným oficiálním tezím. Je strašně nešťastné, že vznikl pojem mainstreamová média, tedy média hlavního proudu. Velké noviny a na ně navázané velké weby, samozřejmě i veřejnoprávní televize a rozhlas. Když se v mainstreamu objeví zjevný aktivismus a manipulace, je na malér zaděláno. Protože ne-mainstreamových médií je mnoho, každé z nich nabízí svůj cecík, z něhož může Originálználek sát tu svoji pravdu. Třeba o tom, že Fiala nebyl v Kyjevě a co by tam taky dělal, když je Zelenskyj zašitý ve Varšavě.

Co s tím? Líbí se mi rozhlasová Ověřovna, smysl je patrný z názvu. Myslím si ale, že je potřeba takovou ověřovnu zřídit sám v sobě a začít tím, že nebudu důvěřovat mailům uvedeným větou: Pošlete dál, než to zakážou.

Autor je vydavatel internetového deníku Neviditelný pes