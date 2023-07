Případné vlády Roberta Fica a Jaroslava Kaczynského pohřbí Visegrád

O dalším osudu visegrádské spolupráce nerozhodne právě předsedající Česká republika, ale podzimní volby na Slovensku a především v Polsku. Jestli v obou zemích vzniknou vlády sestavené extrémisty, populisty a v Bratislavě i s fašisty, Petru Fialovi nezbude než hodit do středoevropského ringu ručník. Komentář Praha 16:30 18. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Fico | Zdroj: TASR / Profimedia

Na Slovensku vede volební preference strana Smer trojnásobného expremiéra Roberta Fica, který nejenže v minulosti vybudoval mafiánský stát, ale především teď představuje zcela extrémní, proputinovský, protizápadní a ničeho se neštítící proud slovenské politiky. Je už takřka zaměnitelný s novými fašisty ze strany Republika (odštěpenci od Mariana Kotleby), a právě ti jsou jeho přirozeným vládním partnerem.

A když se do Národní rady dostane také Slovenská národní strana a doplní antisystémovou koalici, vznikne vláda, jakou Slovensko nemělo od dob Vladimíra Mečiara před rokem 1998.

Viktor Orbán jako černá ovce Evropské unie a kvůli Ukrajině také rozbíječ Visegrádu, by dostal méně sofistikovaného, zato všeho schopného spojence.

Druhou alternativou je na Slovensku vláda široké koalice – od strany Hlas Petra Pellegriniho, který 20 let spolupracoval s Ficem a dnes se od něj snaží odstřihnout, přes městské liberály z Progresivního Slovenska po konzervativce z Křesťanskodemokratického hnutí. Po volbách budou počítat každý hlas, aby jim k většině stačilo spojenectví už jen s jednou další stranou a mohli se vyhnout Igoru Matovičovi a Borisovi Kollárovi.

Takovému slepenci by se sice vládlo složitě, ale jistě by pokračoval v podpoře Ukrajiny a Slovensko by zůstalo spolehlivým spojencem v eurozóně, V NATO a pro Česko i dobrým partnerem pro středoevropskou spolupráci, ať už bude jakákoliv.

Česko jako poslední zhasne

Před říjnovými parlamentními volbami v Polsku, tedy regionální velmoci, je v čele preferencí zatím koalice vedená vládní stranou Právo a spravedlnost, ale postupně ztrácí.

Hlavními jeho tématy jsou migrace, útoky na Brusel a také tak trochu na Česko kvůli dolu Turów. Soudní dvůr EU totiž na základě žaloby České republiky uložil Polsku vysoké pokuty, což šéf strany Jaroslav Kaczynski komentoval: „Je to útok na naši suverenitu“.

Případným koaličním partnerem může být pro Právo a spravedlnost krajně pravicová euroskeptická strana Konfederace. Taková vláda by jistě pokračovala v zásadní podpoře Ukrajiny, ale ve vztahu k demokracii a k Evropské unii by si s ní neměl Petr Fiala vůbec co říct.

Druhá alternativa – kabinet v čele s liberální Občanskou koalicí Donalda Tuska s menšími opozičními stranami by naopak byla nejen proukrajinský, ale také by srovnal vztahy s Unií a obnovil právní stát.

Když Česko před pár dny přebíralo od Slováků předsednictví ve V4, vedle občanských a ekonomických plánů si mezi priority zařadilo také spolupráci založenou na i principech demokracie, právního státu a oddanosti evropské integraci.

Nic z toho nebude možné rozvíjet s vládami Roberta Fica a Jaroslava Kaczynského. Jasná a pevná podpora nezávislosti a svrchovanosti Ukrajiny zas nepůjde dohromady ani s Ficovou slovenskou vládou, ani s orbánovským Maďarskem.

Na konci roku se tedy může přihodit, že Česko ve Visegrádu jako poslední zhasne.

Autor je šéfredaktor deníku Právo