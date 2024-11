Fico si nejdřív počkal na čínské investice a pak jel do Číny. Poučil se z Česka

Slovenský premiér Robert Fico má za sebou návštěvu v Číně. A chce šanci, kterou od této ekonomické velmoci dostal, využít naplno. Na posledním zasedání svého kabinetu rozdal ministrům 20 úkolů, které z jednání jeho početné delegace vyplynuly. Peking si dal na Ficově přijetí záležet a vzhledem k poměru pětimilionového Slovenska a 1,5 miliardové Číny, to bylo přijetí skutku nebývalé. Komentář Bratislava 16:30 19. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Fico (Směr) | Foto: Sergei Gapon | Zdroj: AFP / Profimedia

Během návštěvy bylo vedle uzavření strategického partnerství podepsáno 13 dohod a memorand – od hospodářství, přes dopravu, cestovní ruch, životní prostřední až po kulturu a školství. Ani to se často při takových návštěvách nestává.

Součástí spolupráce s Čínou má být i výstavba tunelu Karpaty, takové bratislavské obdoby pražského tunelu Blanka. Spolupráce jde ale i do oblasti cestovního ruchu, Slováci budou moci jezdit do Číny do délky dvou týdnů bez víz. Na Slovensko by pak měly jezdit přímo z Číny kontejnerové vlaky a slovenští studenti by měli dostat šanci učit se v rámci studia i čínsky.

Stejně tak se očekávají čínští studenti a vědci na slovenských školách a univerzitách. Základ tvoří ale samozřejmě čínské investice na Slovensko, ale tam si Bratislava vzala příklad z nepovedeného experimentu Česka.

Významné čínské investice?

Ficově cestě do Pekingu významné čínské investice na Slovensko předcházely a nikoli naopak, jak tomu bylo v případě Česka za dnes už bývalého prezidenta Miloše Zemana.

Investiční realitou je už dnes v pokročilém stupni výstavby se nacházející čínsko-švédská automobilka Volvo, která se staví u Košic a jež má produkovat v příštích letech několik set tisíc aut ročně. Současně s tím vznikne na jihu Slovenska obří továrna na výrobu baterií. Kdyby nic jiného, tak tyto dvě zásadní investice by každému evropskému premiérovi za cestu do Pekingu stály.

Nad některými technickými a ideovými detaily velkých plánů slovenské vlády lze vznést různé otazníky. A to jak nad jejich reálností, tak nad tím, zda se tady už nejedná o jakousi nadpráci, která nebere v úvahu pozici Číny nejen jako ekonomického partnera Evropy, ale také ideologického konkurenta západních demokracií.

Otázkou také je, jak se na strategické partnerství Slovenska s Čínou budou dívat Spojené státy Donalda Trumpa a zda přílišná nadpráce vlády Roberta Fica ve vztazích s Pekingem nebude znamenat velké ochlazení vztahů s USA.

Protože málo platné, při výběru mezi USA a Čínou by si každý rozumný evropský politik měl vybrat Spojené státy. I když v nich zrovna bude vládnout Donald Trump.

