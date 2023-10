Robert Fico se stal počtvrté slovenským premiérem. Ani ne měsíc po parlamentních volbách se mu podařil návrat k moci. Dosáhl tak cíle, kterému v posledních letech obětoval téměř všechno. Dalo by se říct, že i svou pověst sociálnědemokratického politika. Potvrzuje to skutečnost, že jeho straně Smer-sociální demokracie bylo nedávno pozastaveno členství ve Straně evropských socialistů. Komentář Praha 16:30 29. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fico je ministerským předsedou už počtvrté | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

Důvodem je, že Fico vytvořil vládu mimo jiné i s nacionalistickou Slovenskou národní stranou. Nejde jen o symbolický krok. Staronový slovenský premiér tím přišel o možnost účasti na koordinačních schůzkách sociálnědemokratických premiérů, které se už řadu let konají před summity Evropské unie.

Kamila Pešeková: Vrací Fico Slovensko do kalných vod?

Takže mimo jiné i o neformálnější setkání s těžkými váhami evropské politiky, jakými jsou například německý kancléř Olaf Scholz nebo španělský premiér Pedro Sánchez.

I proto překvapí, jak moc stál Fico o to, aby jeho jmenování proběhlo tak rychle, Fico se totiž chtěl za každou cenu zúčastnit summitu evropských premiérů v Bruselu. Nemohl tam ale počítat s tím, že by mu ostatní lídři padli kolem krku a nadšeně ho mezi sebou vítali.

Vědí totiž, že s Ficovou budoucí účastí na summitech může být v nejbližších letech ještě daleko těžší dosáhnout shody.

Například pokud jde o další společný postup vůči Rusku a podporu válčící Ukrajině. A Fico je nezklamal. V Bruselu zopakoval to, co říkal před volbami i po nich, že Slovensko už nebude sousední Ukrajinu podporovat dodávkami vojenského materiálu, pouze humanitární pomocí.

Personální obměny

Ani na domácí scéně nová vláda dlouho neotálela a hned se pustila do personálních změn. Na ministerstvech obsadila nově pozice státních tajemníků, kteří jsou klíčoví pro chod úřadů. V několika případech se jimi stali lidé s pochybnou minulostí. Asi největší pozornost budí právník Pavol Gašpar, který se stal druhým mužem rezortu spravedlnosti.

Jde o syna bývalého policejního prezidenta Tibora Gašpara, který dnes čelí několika obviněním v závažných korupčních kauzách.

Pavol Gašpar byl jedním z účastníků tajné schůzky na myslivecké chatě, kde mimo jiné Fico a jeho pravá ruka Robert Kaliňák plánovali, jak zastaví trestní stíhání jim blízkých lidí, jakmile zase převezmou na Slovensku moc.

To se teď stalo a staronová vláda rychle přikročila k tomu, aby utnula vyšetřování korupce. Třeba tím, že dosavadního policejního prezidenta Štefana Hamrana, který si beztak podal žádost o odchod do civilu, přeložila ještě na pár dní do Popradu.

Na koho se zaměří příště, není těžké uhádnout: na šéfa speciální prokuratury Daniela Lipšice. Pod Ficovým vedením se Slovensko bohužel znovu vrací do minulých kalných vod.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu.