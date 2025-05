Na slovenského premiéra Roberta Fica vystřelil před rokem důchodce a způsobil mu těžká zranění, s následky kterých se politik potýká dodnes. Útok, který nemá ve slovenské historii obdoby, šokoval celou společnost. V pohnutých dnech loňského května se hodně spekulovalo, zda tato mimořádná událost povede ke zmírnění napětí ve společnosti, která byla už dlouho předtím rozdělena nejrůznějšími konflikty, hlavně nesmiřitelností vlády a opozice. Komentář Bratislava 16:30 18. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na místo činu v Handlové se po roce vydal i samotný Fico | Zdroj: JOE KLAMAR / AFP / Profimedia

S odstupem jednoho roku se ale dá konstatovat, že původní naděje vyšly na prázdno. Co se stalo v Handlové, nakonec nepřispělo k uklidnění situace v zemi ani trochu. O to větší byla letos u politiků vládní koalice patrná snaha tragickou událost připomínat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kamila Pešeková: Fico v Putinových stopách. Volá po míru, ale pokračuje ve válce

Před časem zveřejnil ministr obrany Robert Kaliňák záběry saka a košile, kterou měl mít premiér během střelby na sobě. Krátce nato pak zase Ficova strana Směr ukázala veřejnosti fotky s jizvami premiérova břicha. I když se to může někomu zdát nepochopitelné, nebo až nevhodné, nejsilnější vládní strana v zemi se tímto způsobem snaží znovu a celkem očividně vykřesat z celé události politický kapitál.

Její zástupci se opět pokusili vytvořit souvislost mezi atentátníkem a slovenskou opozicí. Vůbec přitom neberou v potaz skutečnost, že vyšetřování okolností atentátu stále nebylo uzavřeno, dokonce ani nebyla vyvozena odpovědnost u členů premiérovy ochranky. O tom, že dosud neproběhl soud se samotným střelcem ani nemluvě.

Milimetr od dalšího nebezpečí?

Na místo činu v Handlové se po roce vydal i samotný Fico, kde se setkal se svými příznivci a sympatizanty. Slíbil jim, že pokud se podaří překonat projevy nenávisti, strana Směr vyhraje parlamentní volby. Udělal to ale typicky po ficovsku. Hovořil o smíření ve společnosti a setkání s občany v místní sportovní hale se dokonce neslo v duchu hesla „stačilo nenávisti“.

Zároveň ale slovenský premiér uvedl, že údajně všichni vědí, na koho byl atentátník napojený. Je to asi tak, jako když ruský prezident Vladimir Putin mluví o příměří, ale jeho armáda zároveň vyšle tolik raket na ukrajinská města jako nikdy předtím. Jeho slovům se nedá věřit.

Slovensko rok po atentátu: Fico cítí následky, trauma si ale nepřipouští. Zhlédl se v roli mučedníka Číst článek

Fico také znovu vykresloval nebezpečí další podobné tragédie, od níž je Slovensko údajně vzdáleno pouhý milimetr. Předpověděl, že její obětí nebude nikdo jiný než nějaký představitel vládní koalice. Zároveň opět hovořil o nějakých nových krocích na zajištění ochrany veřejně činných osob.

Zatím nikdo netuší, jak by měly vypadat. Teoreticky by ta příslušná opatření mohla být formulována stejně ohebně jako například v Rusku nebo jiných autoritativních státech. Pak by záleželo na jejich výkladu ze strany úřadů nebo soudů.

V každém případě by ale mohly sloužit i k omezení svobody shromažďování, svobody projevu či práce nezávislých sdělovacích prostředků. Zkrátka, co by bylo zrovna zapotřebí a jak by si to aktuální vládcové přáli. Jeden takovýto „ruský“ zákon už nedávno na Slovensku přijali: je namířený proti neziskovým organizacím, které jsou financovány ze zahraničí.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu