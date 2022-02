Čekání na zázrak aneb Fialova vláda mlží kolem platů ve školství

Vláda Petra Fialy (ODS) si napsala do programového prohlášení větu: „Garantujeme kvalitní platové ohodnocení pedagogických pracovníků a udržíme jejich platy na úrovni 130 procent hrubé měsíční mzdy.“ Velmi se o ní debatovalo, když už v prosinci kabinet snížil růst platů pedagogů z 3,5 (návrh vlády Andreje Babiše z ANO) na 2 procenta. Komentář Praha 15:31 14. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hybridní výuka na základní škole v Řevnicích | Foto: Michal Sváček | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Ale problém je ještě jinde: Platy pedagogických pracovníků totiž nejsou na oněch 130 procentech mzdy průměrné, takže není možné je tam držet.

Stačí porovnat pár čísel: Podle prognózy samotného ministerstva školství se plat pedagogických pracovníků vyšplhal za rok 2021 na 45,5 tisíce hrubého měsíčně.

A protože průměrná mzda v ekonomice byla za první tři čtvrtletí stejného roku 37 tisíc, byli nikoli na slibovaných 130 procentech, ale někde na 123 procentech.

Až statistický úřad zveřejní na začátku března i celostátní údaje za 4. čtvrtletí a celý rok, poměr se ještě sníží v neprospěch škol, protože na konci roku se vyplácí odměny a mzdy v celé ekonomice poskočí. A ještě horší to bude v roce letošním, v němž ekonomové předpovídají celostátní růst mezd mezi 5 a 6 procenty a školy dostanou zmíněná 2.

Přesun nutných výdajů

Je zcela správné, že pro vládu je vzdělávání prioritou priorit, ale měla by pro ně víc dělat a míň mlžit. Mluví-li členové vlády o udržení se na 130 procentech, mají na mysli asi platy samotných učitelů – tedy bez asistentů pedagoga, bez vychovatelek nebo třeba bez školních psychologů.

Samotní kantoři se mzdou 48,5 tisíce už na magických 130 procent celostátního průměru dosáhli. Ale pardon, v programovém prohlášení to vláda slíbila všem pedagogickým pracovníkům – což je samozřejmě správně, protože zároveň chce podpořit kantory třeba při individualizaci výuky.

I vláda Andreje Babiše slíbila učitelům i nepedagogům růst mezd o polovinu ve srovnání s rokem 2017 a svůj slib splnila. A především po letech zanedbávání otočila trend – učitelům platy rostou a porostou, což je výborná motivace pro mladé nadané lidi, aby šli na pedagogické fakulty a nastoupili za katedry. Protože bez nejlepších učitelů se se vzděláváním pohnout nedá.

Je mrzuté, že to právě vláda Petra Fialy hned v prvních měsících zpochybňuje. Jenže rozpočet ministerstva školství je názornou ukázkou, jak kabinet s velkou slávou snížil schodek státních financí na rok 2021 pod 300 miliard. Prostě řadu nutných výdajů jen přesunul do dalších let.

Ještě jeden příklad. Chvályhodně si vláda do programu vetkla i cíl vydávat na vzdělávání tolik peněz, aby se Česko dostalo na průměr zemí OECD. V koaliční smlouvě měla i konkrétní číslo – 5,2 procenta HDP.

Když se přidržíme letošního rozpočtu ministerstva školství, je na úrovni 250 miliard, asi o deset miliard více než vloni a o 5 miliard méně než navrhovala minulá vláda.

Jenže – jak upozornil matematik a proděkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Antonín Jančařík – vládní slib představuje nárůst výdajů na vzdělávání o víc než 40 procent. Řeč je tedy zhruba o sto miliardách. První rok kabinet přilil ministerstvu školství deset miliard.

V příštích třech letech čekejme zázraky.

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus