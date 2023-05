Proč si ve vyspělejších zemích, nikoli v Česku, učitele hýčkají

Kdykoliv se začne mluvit o vzdělávání, novém či minulém ministrovi, nebo o penězích pro školství, objeví se v debatě záhy platy učitelů. Není to zjednodušující pohled ovlivněný jen stížnostmi kantorů? Zúžený pohled to jistě je, ale je správně zaměřený na to podstatné. Všechno v regionálním školství stojí a padá s kvalitou učitelů.

Komentář Praha 16:30 9. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít