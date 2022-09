Babišova škola právního vědomí

Souboj velkých peněz, jejichž majitelé si myslí, že všechno lze zařídit a koupit a podvod je jen optimalizace finančních toků, ale i bitva obyčejné lidské spravedlnosti, poměřující sepsaná papírová pravidla s realitou.

Kolik takových příběhů lidé viděli v televizních seriálech, kolik takových procesů už obrazovky zažily. Jenže tento příběh je skutečně skutečný, stal se v Česku počátku 21. století, a i když se i na něj díváme většinou jen v televizi, může být přelomový pro společenské dění řadu následujících let.

Babišův soud o dotační podvod v kauze Čapí hnízdo, ať už bude rozsudek jakýkoliv, není jen důležitý doklad, že spravedlnost se v principu nevyhýbá nikomu, ale je také školou právního vědomí, kterou česká společnost potřebuje jako sůl.

Televizní, filmoví i seriáloví diváci jsou dnes v žánru soudního dramatu velmi zběhlí a zkušení. Legal drama, jak se tomuto žánru globálně říká, patří k nejoblíbenější oblasti moderní zábavy. Spojuje napětí a katarzní uvolnění s důležitými společenskými tématy a také s právní osvětou, o které je tu řeč.

Každý, kdo se dívá, kromě rozplétání kriminální story, jejíž peripetie sleduje, proniká i do pravidel soudního systému. Velmi intenzivně vnímá, co je a co není pro rozhodování soudce důležité, jaké právní kličky se nasazují, jakou roli hraje dobré jméno svědka či jeho společenské a profesní zpochybnění.

Reklama na právní stát

Soudní drama oživuje stroj spravedlnosti, který se ze systémového mechanismu mění v živý organismus, který sice má svá pravidla, který ale v každém případu musí opět obnovit právo a jeho výklad a provést živé rozhodnutí – fresh judgment.

To všechno ale mnoho místních diváků zná hlavně z americké provenience, méně už z té české. Paradoxně tak díky moderní zábavě známe americký soudní systém a jeho principy fungování skoro lépe než české justiční prostředí. Jistě, i v českých podmínkách vznikala soudní dramata, jako například seriál ČT Život a doba soudce A. K., ve srovnání s anglosaskou produkcí je to ale marginálie.

Sledování procesu s Andrejem Babišem, obžalovaným z dotačního podvodu a časem možná i z poškození finanční stability rozpočtů Evropské unie, je tedy výjimečnou příležitostí zvýšit právní povědomí české společnosti. Desítky právních komentátorů na sítích i v klasických médiích vysvětlují dnes zákruty paragrafů a procesních postupů, různých právních strategií.

Ještě nikdy po revoluci tu nebyla tak intenzivní příležitost dostat se do střev systému, který si společnost vytvořila k tomu, aby sebe a své občany bránila před poškozováním a ničením lidmi, kteří nectí společenská pravidla hry.

Lepší reklamu na právní stát a jeho fungování ani nemohli v médiích vysílat. Rozumět tomu, jak se justiční systém chová a jaké výhody a nevýhody v dokazování viny či neviny má, je zatraceně důležité i pro to hlavní, o co tu běží: pro vnímání výkonu lidské spravedlnosti a jeho limitů.

Konkrétní výrok o vině, který v případu Andreje Babiše přijde, lze nakonec vnímat jako vedlejší produkt důležitějšího praktického poznání, že právní systém v Česku funguje, jak má, a že velikost bankovního konta v tom nehraje žádnou roli. Soudní drama jako veřejná právní služba pokračuje, nenechte si ujít další díl!

Autor je komentátor časopisu Euro