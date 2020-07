Fotbalová liga? Nemoralizujme, nehrajme

Budou se kvůli nedávné koronavirové nákaze v týmu Karviné hrát zápasy aktuálního ročníku nejvyšší fotbalové soutěže ještě na začátku srpna, nebo dokonce později? To je otázka, na kterou dá odpověď páteční Ligové grémium, kde bude návrhy Ligového výboru posuzovat všech 32 klubů dvou profesionálních soutěží. Komentář Praha 8:52 16. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vrátí se karvinští fotbalisté ve středu podle plánu do akce? | Foto: Luděk Ovesný / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Jaká je situace? Prvoligové týmy Karviná, Opava a Příbram, které jsou ohroženy baráží či dokonce přímým sestupem, chtějí soutěž ukončit.

Naopak druholigová mužstva Zbrojovky Brno a Dukly Praha, která si vybojovala účast v baráži, chtějí soutěž dohrát. Podobně na tom bude vedení Ligové fotbalové asociace, které zohledňuje především finanční a sportovní stránku věci.

Regulérnost? Zdraví!

Důležitá jsou dvě slova: zdraví a regulérnost. A ta by v této chvíli měla převážit.

Pokud jde o to druhé slovíčko, trefně to vyjádřil nejstarší ligový fotbalista dvaačtyřicetiletý opavský Pavel Zavadil. „Teď zamkněme slovo ‚regulérní‘ do nejspodnějšího šuplíku stolu a klíček zahoďme tak, aby ho nikdo nenašel!“

Je třeba si uvědomit, že soutěž je kvůli koronaviru přerušena už podruhé. Dva ohrožené týmy - Opava a Příbram - teď 14 dní trénovaly, Karviná stejnou dobu strávila v domácí karanténě bez možnosti se pořádně fyzicky pohnout.

Po prvním jarním koronavirovém přerušení potřebovali fotbalisté na trénink a přípravné zápasy několik týdnů. Teď by Karviná mohla mít na trénink pět, šest dní a pak by ji, stejně jako další ohrožené sestupem, měly čekat čtyři zápasy o vše během devíti či desíti dnů.

Jak se zachovaly další tři kluby ze skupiny o udržení, které už získaly jistotu záchrany? Olomouc, Teplice i Zlín daly svým hráčům dovolenou a za týden se začnou vracet k přípravě na novou sezonu a v ní si „střihnou“ přípravné duely s hlavičkou ligový zápas.

Na jakou soutěž se vlastně zmíněná pětice týmů má připravovat? S jakými hráči a jakými rozpočty? Kolik času budou mít před startem další sezony (22. srpna)?…

Tolik k regulérnosti. A teď otázka zdraví. Koronavirus se opět začíná šířit. Tento týden museli do domácí karantény fotbalisté třetiligového Hlučína na Opavsku - jeden z hráčů si ho přivezl patrně ze zahraniční dovolené. V čem je současné šíření nemoci covid-19 jiné než to březnové a dubnové? Proč teď přistupujeme k věcem zbytným (jakou dohrání soutěže neregulérním způsobem jistě je) jinak?

Moralizování

Hygienici našli mezi fotbalisty Karviné čtyři nakažené a poslali celý tým do dvoutýdenní karantény. To je jasná informace. Jakým způsobem k nákaze došlo, je zcela vedlejší. Ovšem ne pro tuzemská média. „Šli tomu naproti, nepohlídali si to. Amatéři!“ zněla nejčastější nařčení karvinského klubu.

To mně osobně přijde hodně nefér a za hranou. Je normální a lidské poukazovat na nemocné, vysmívat se jim a moralizovat. Copak se karvinští fotbalisté pohybují ve vzduchoprázdnu? Žijí ve městě, kde v tu chvíli bylo epicentrum nákazy. Nakazit se může kdokoliv z nás - někdo má štěstí, jiný ne.

Nečetl nebo neslyšel jsem nějaké slovní lynčování fyzioterapeuta z Lázní Klimkovice, který byl rovněž nedávno nakažen - a to v hodně citlivém prostředí. Stalo se, půjde do karantény a hotovo. Proč bychom měli někoho soudit proto, že onemocněl?

Důsledně nedůsledný

Na závěr dovolte několik polemik kolem „koronavirových pravidel a opatření“ v profesionálních fotbalových soutěžích. Když fotbalisté po téměř třech měsících opět vyběhli k ligovým zápasům, museli při přesunu ze šatny na hřiště mít roušku a u trávníku ji odložit. Vybavuju si scénku, jak kustod jednoho z týmů stojí u postranní čáry a do náruče mu odkládají fotbalisté stejné modré roušky. Během přestávky pak asi došlo k losovačce, kdo si vezme kterou na druhý poločas…

Novináři v den zápasu nesmí do mix zóny k rozhovorům, ale během týdne se s hráči běžně můžou stýkat. Nehrající náhradníci nebo zranění hráči běžně sedí na tribuně vedle novinářů. Slavia slaví mistrovský titul po zápase s Plzní před stadionem tři kola před koncem nadstavby s hordami fanoušků. To samé Pardubice ve druhé lize po postupovém utkání s Vyšehradem. Fanoušci se na trávníku objímají s hráči…

Dva týdny se nemluvilo o ničem jiném, než o Karviné a jejich testech. Byla nyní testována všechna mužstva? Ta ligová, vracející se z dovolených, i druholigová, těšící se na baráž?

Připomíná mi to Vlastu Buriana a jeho Ducháčka při promluvě k doktoru Fauknerovi: „Tak buď jsem důsledný, anebo nedůsledný, ale když je někdo důsledně nedůsledný, tak prosím jaké jsou z toho důsledky.“

Fotbalisté Pardubic slaví s fanoušky | Zdroj: Profimedia