Co s talentem za čtyřicet milionů? Matoušek by měl zůstat v Příbrami

Do fotbalové ligy naskočil před měsícem. A parádně. V šesti zápasech dal talentovaný útočník Jan Matoušek čtyři góly. Slavia proto uvažuje, že si ho z hostování v Příbrami stáhne už teď. Bylo by to správné? Komentář Praha 7:04 27. srpna 2018

Udivující rychlost, nebojácnost, střelecká forma... Dvacetiletý ofenzivní záložník či útočník Matoušek naskočil do nejvyšší soutěže v příbramském dresu ve velkém stylu.

Slavia za něj před pár týdny neváhala zaplatit čtyřicet milionů korun. Což je na české poměry mimořádná částka. I to ukazuje, jak velký je Matoušek talent.

Kvůli rozsáhlé marodce ve Slavii zvažují, jestli si Matouška nestáhnou do Prahy už teď v létě. Původně měl přitom minimálně do zimy zůstat na hostování v Příbrami.

„Daří se mu, sledujeme ho. V současné formě by se nám hodil,“ uznal slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Aktuálně by se Matoušek na hřiště dostal asi i ve Slavii. Zdravotní problémy mají Zmrhal, Van Buren, Mešanović nebo Olayinka. Třeba v posledním zápase v Teplicích měl pražský tým jen šest náhradníků, z toho dva bez jakýchkoliv zkušeností s první ligou.

Jenomže co potom, až se marodi uzdraví?

Pak by hrozilo, že by Matoušek pravidelně nehrál. V horším případě by jen pendloval mezi áčkem a juniorkou. Formu má sice slušnou, ale aby se natrvalo dostal do sestavy třeba místo Zmrhala, který má reprezentační zkušenosti?

Naopak v Příbrami má místo - pokud mu nadstandardní forma vydrží - takřka jisté. Vedle matadorů, jako jsou třeba Miroslav Slepička nebo Jan Rezek, může sbírat zkušenosti. Navíc si hned zkraje kariéry může vyzkoušet, jaké to je být lídrem v ligovém týmu.

Musí hrát co nejvíc.

Až přijde do Slavie, pozná úplně jiný tlak. Možná to zní jako klišé, ale hrát za Příbram a za Slavii je obrovský rozdíl. Větší konkurence, zájem médií, očekávání fanoušků, rozebírání jakéhokoliv zaváhání... To už nezvládla spousta zkušenějších borců.

Půl roku v Příbrami - anebo ještě lépe rok - ho na to může připravit. Jen dobrá aktuální forma zkrátka nestačí. Vždyť se v lize teprve rozkoukává.

Proto by Matoušek, v jeho vlastním zájmu, měl zůstat v Příbrami. A když jeho výkonnost poroste jako doposud, tak toho ve Slavii odehraje ještě dost.​