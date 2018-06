Nechápu to, ale nejlíp pískal Íránec

Viděl jsem ho poprvé v životě - přitom, co Wikipedia nabízí, má za sebou už významné zápasy. Jenže v Asii. My, co jsme zvyklí na Pierluigiho Colinu, Howarda Webba nebo toho energického Turka Çakira, asijskou Ligu Mistrů, ani Ligu Perského zálivu moc nesledujeme.

Ale Faghaniho si už budu pamatovat, splnil mi v utkání Německa proti Mexiku několik snů.

Vadí mi totiž zdržování. Ať to dělá Papuánec nebo Čech, vyjde to nastejno. Otálení s rozehrávkou, stoupnutí si před balon rozehrávajícího soupeře nebo válení se ke konci zápasu, kdy je potřeba udržet zrovna aktuální výsledek.

Faghani? Jediné dvě žluté karty Mexičanů v utkání byly za zdržování hry, přitom nehráli zrovna bezkontaktní fotbal. On k tomu stylu hry hodně přispěl íránský sudí už v úvodu. Nastavil jasný koncept, podle kterého nebude pískat každý kontakt. To se samozřejmě hodilo bránícímu týmu, kterým byli po celé utkání Mexičané, ale v závěru naopak netoleroval jejich snahu vynutit si faul soupeře, přerušit hru a odpočinout si, takže Němcům tuhle „nevýhodu“ vrátil. Super!

Dál mi vadí, když rozhodčí pomáhá zvučnějšímu klubu/jménu. Faghani ne. Běžela 14. minuta utkání, hvězda Německa a jeden z nejlepších defenzivních záložníků na světě Toni Kroos padá po souboji s mexickým kapitánem a, jak to bohužel mají fotbalisté ve zvyku, stáhne si rukou pod sebe míč. Rozhodčí nepískne po hraničním zákroku faul Mexičana, ale až Kroosovo hraní rukou. Ten na Faghaniho spustí z pár centimetrů ostrý fén, Íránec ho s chladnou hlavou odstrčí. Úžasné!

Faghani odstrkuje německého reprezentanta Kroose:

Kroos was just a bit too close for comfort for the referee. #GER #MEX pic.twitter.com/TqtzKSnkwz — The Athletic Soccer (@TheAthleticSCCR) 17. června 2018

Samozřejmě na jeho výkonu najdete dílčí nedostatky, možná někde otočil aut, možná nebyl vždy úplně přesný. Ale takhle podle mě má rozhodčí vypadat; ostatně by to mohlo pomoci zlepšit obraz fotbalu u těch, co v těchto dnech trpí v blízkosti fanoušků.

Vždyť jejich hanlivé nálepky fotbalistů jako hereček, baletek, simulantů a podobně by takové (ne)řízení utkání mohlo hravě vymýtit.