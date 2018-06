Anglie bez očekávání. Ale mladíci můžou překvapit

Poslední a jediný titul vyhráli angličtí fotbalisté v roce 1966. Tehdy slavila slavná parta kolem Bobbyho Moora, Bobbyho Charltona nebo Geoffa Hursta.

Ať už přijela anglická reprezentace od té doby na jakýkoliv turnaj, očekávání předčila realitu. Pyšný tým už na světových šampionátech nevybojoval ani jednu medaili. O moc lepší to nebylo ani na evropské scéně.

Tentokrát je to jiné. Veřejnost i média, mimochodem ta britská dokážou být opravdu kritická, zůstávají nezvykle při zemi. Anglie vlastně může jenom překvapit.

To je pozice, která by mladému výběru mohla vyhovovat. Anglie má na mistrovství spolu s Nigérií a Francií nejmladší tým - věkový průměr je jen 26 let. Na soupisce je i třeba Trent Alexander-Arnold, ročník narození 1998.

Tlak a přehnaná očekávání by talentované mladíky svazovaly. Takhle můžou využít své největší zbraně - hlad po úspěchu, bezstarostnost, ambici se ukázat.

Týmu přitom nechybí ani osobnosti. Útočník Harry Kane z Tottenhamu se může stát jedním z nejdražších hráčů světa. Navíc se mu na turnaji daří střelecky. V záloze je zkušený Jordan Henderson z Liverpoolu, v obraně nastupuje Kyle Walker z mistrovského Manchesteru City...

A všechno diriguje Gareth Southgate. Bývalý anglický reprezentant za sebou sice nemá hvězdnou trenérskou kariéru, ale u reprezentace mu to zatím svědčí.

Mužstvo pod jeho vedením prošlo kvalifikací bez jediné porážky a také hraje jinak než v minulosti. Víc „evropsky“. Pryč jsou doby, kdy Anglie hlavně bojovala a hledala nejkratší cestu k bráně soupeře. Teď si klidně počká, udělá pár přihrávek navíc, než se rozhodne, kudy zaútočí.

Kane a spol. navíc v osmifinále narazí na hratelného soupeře, ať už to bude kdokoliv. Zatím je jasné jenom to, že to bude jeden z trojice Japonsko, Senegal, Kolumbie.

Na druhou stranu Anglie zatím na mistrovství světa porazila pouze Panamu a Tunisko. První ostrý test ji čeká až ve čtvrtek, kdy se v přímém souboji o první místo ve skupině utká s Belgií. Ta je na úplně jiné úrovni než předchozí dva soupeři.