Penaltový rozstřel? Pro každého stejný, ale…

Vítězové ho obhajují, poražení nechápou, proč zrovna tímto způsobem končí jejich pouť turnajem. Opakuje se to pokaždé, i na letošním mistrovství světa ve fotbale, kde při nerozhodném výsledku po prodloužení rozhodnou o postupu a vyřazení penalty. Je to spravedlivý způsob? Praha 9:51 6. července 2018

Po rozhodující penaltě. Angličané křepčí z postupu, Kolumbijci poletí domů | Foto: Christian Hartmann | Zdroj: agentura Reuters

Tak určitě… Je totiž pro oba stejný. Jako míč a hřiště jsou pro oba soupeře stejné, také tohle pravidlo je prostě stejné. Jistě, rozdílně ho vnímají aktéři po skončení, vítězové by neměnili, poražení přesně naopak přicházejí s jinými řešeními. Ještě nikdo ale nevymyslel skutečně lepší způsob, jak jeden jediný duel rozhodnout.

Má po remíze rozhodnout počet karet na turnaji, větší počet gólů v odehraných zápasech nebo podobná statistika? Nebo se má rovnou o postupujícím losovat? Anebo by se mělo hrát bez penalt až do rozhodnutí jako v některých hokejových zápasech? Či by mělo přijít na řadu druhý den opakované utkání?

Ne, penalty jsou sice svým způsobem loterie, hodně o štěstí, ale mají své kouzlo. A taky ukážou určité přednosti a nedostatky hráče, jeho umění poradit si v ohromně složité chvíli především psychicky, zvládnout tíhu okamžiku.

A pro fanoušky jsou přece perfektní. Taky už se těšíte, jak případně dneska uspěje v penaltovém rozstřelu Neymar? Nebo jestli promění Mbappé, Suárez nebo Cavani?

Penaltový rozstřel bude vždycky krásný pro vítěze a krutý pro poražené, ale taky obrovským adrenalinem a nezapomenutelným zážitkem pro fanoušky. Bez něj by fotbalový šampionát byl o něco chudší, ale těžko říct, jestli spravedlivější.​