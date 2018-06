Tento způsob videa zdá se mi poněkud nešťastný

Těch případů se už za pět dnů šampionátu stihlo nastřádat dost, i když neregulérní gól jsme zatím díky systému VAR naštěstí neviděli. Ale co ty penalty a nepenalty?

33. minuta zápasu Tunisko - Anglie, kolumbijský sudí Roldan píská za stavu 0:1 pokutový kop pro outsidery. Anglický obránce Walker si kryl míč před bin Júsifem a při tom ho neopatrně zasáhl loktem nebo předloktím do hlavy. V Premier League by se sice podle hříšníka hrálo dál, videorozhodčí ovšem verdikt svého kolegy posvětil.

Fajn, Walker přece jen Tunisana trefil. Možná už cítíte, že přijde ALE. Nezklamu vás: Ale proč čtveřice pánů u videa svému parťákovi na trávníku neporadila, že afričtí obránci poté ve svém pokutovém území poslali dvakrát k zemi kapitána Albionu Kanea krpálkovským způsobem?

Podobnou nerovnováhu jsme mohli zaregistrovat i v předchozích duelech. Tak například v tom mezi Argentinou a Islandem. Zatímco penalta, kterou následně Messi neslavně neproměnil, přišla po spíše sporném souboji Magnússona s Mezou, naprosto jasné podražení Pavóna Saevarssonem Islanďanům prošlo.

Proč to tak je, ptáte se? Taky se ptám. Že by někteří videorozhodčí byli spíše kývači, kteří posvětí všechna rozhodnutí hlavního, ať jsou, jaká jsou, a někteří naopak střelci, co se nebojí říznout do zápasu i autority svého kolegy na hřišti?

Ať je vysvětlení, jaké chce, fotbal jásat nemůže. I před videem bylo pro hráče (a konec konců i fanoušky) důležité, aby aspoň v rámci jednoho zápasu poznali, jaký trend sudí nastolili. Co budou pískat a co pouštět.

V době technologické by mělo být snazší zařídit udržení jedné laťky. Vidím, jak hlavní rozhodčí posuzuje potenciálně penaltové zákroky, a podle toho mu pak z videovozu radím při dalších případech.

Nejsem videoskeptik, v české lize mě novinka během půl roku stihla přesvědčit o své užitečnosti, ale přijde mi nešťastné, když na největším fotbalovém svátku planety nefunguje tak, jak by mohla a vlastně i měla.