Dvě penalty během minuty? To je na bobříka odvahy

Deset let se nestalo, aby fotbalisté Plzně čelili dvěma pokutovým kopům v jednom zápase. Teď se to přihodilo ve šlágru proti Slavii v pražském Edenu během chvíle. Nějakých 65 sekund dělilo dva penaltové verdikty rozhodčího Petra Ardeleána. To chce odvahu, přiznejme si. Komentář Praha 7:16 3. září 2018

Možná budete namítat, že to zas tak velká frajeřina není, vždyť na utkání dohlížel videorozhodčí a první penaltu nařídil muž s píšťalkou na jeho popud.

Ale podruhé už na puntík ukázal Petr Ardeleánu bez rozmýšlení sám, a aby toho nebylo málo, ještě vyloučil plzeňského kapitána Romana Hubníka. Psala se 38. minuta a tohle byl klíčový moment souboje dvou nejlepších českých klubů současnosti.

Proč aplaudovat, když hlavní rozhodčí udělal všechno podle pravidel tak, jak měl?

Sám z vlastní rozhodcovské kariéry (byť na mnohem nižší, regionální úrovni) vím, že takhle ostře zakrojit do průběhu zápasu není nic snadného, i když hraje dejme tomu Dolní Lhota s Horní Lhotou.

Plzeň si navíc za poslední roky vybudovala v zákulisí velmi silnou pozici. Neberte to jako obvinění z nekalostí, jen je pravda, že velký vliv na sudí měli a mají Roman Berbr s Dagmar Damkovou. Oba z Plzně, oba s dobrým vztahem k tamní Viktorii. To ví skoro každý, kdo se o fotbal v Česku zajímá, a bylo by bláhové si myslet, že ligoví rozhodčí ne.

Možná i pod tíhou toho třeba v minulosti kolikrát chybovali. Hlavně nenaštvat „taťku“, jak mu někteří z nich přezdívají. Možná za tím nebyl ani velký úmysl, jen nezvládli ten tlak a neměli odvahu udělat nepopulární rozhodnutí, které by jim mohlo v budoucí kariéře uškodit.

Petr Ardeleánu se toho nebál a za to zaslouží uznání. To, že ne všechny jeho verdikty z očekávaného utkání sedmého kola byly správné, je věc druhá a podřadná. Klíčové situace totiž vyřešil odvážně a bezchybně.