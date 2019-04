Video ve fotbale? Pořád ano, ale pořádně

Slavia měla po deseti minutách derby kopat penaltu. Jenže nekopala a Josef Hušbauer navíc po zásahu asistenta u videa dostal žlutou kartu. Video sice zavleklo do zápasu chybu, ale pořád díky němu může být fotbal spravedlivější. I ten český. Komentář Praha 13:45 15. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Hušbauer v souboji s Florinem Nitou | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

I Josef Hušbauer umí velmi tvrdé zákroky. Když po jednom takovém zůstal chvíli před koncem prvního poločasu derby ležet na trávníku Martin Frýdek, mohla klidně přijít žlutá karta. Byla by druhá a Slavia by šla do deseti. Jenže tu první dostal po deseti minutách za domnělé simulování neoprávněně.

LFA: Za chyby při derby nemůže technika přenosového vozu Číst článek

Jak se asi řídí zápas, navíc tak vypjatý, rozhodčímu, který minimálně tuší, že na začátku udělal chybu, o které už se v té chvíli dávno diskutuje nejen na stadionu?

To teď ví jen Karel Hrubeš. Navíc on sám prvotní chybu neudělal. Penaltu za Nitovo podtržení Hušbauera pískal skoro okamžitě, bez váhání udělil i žlutou kartu. Všechno správně, až do chvíle, kdy do zápasu zasáhl jeho asistent u videa.

Schválně nepíšu „zasáhlo video“, protože video za průšvih, který ovlivnil celé derby, nemůže. Video v českém fotbale zavádějí a obsluhují lidé.

A tak se stalo, že místo aby technologie chybě sudího zabránila nebo ji opravila, naopak se její „pomocí“ hrubá chyba do rozhodování zápasu zavlekla. Nedávno liga zažila případ, kdy byl po přezkoumání videozáznamu odvolán regulérní gól a nařízena penalta na druhé straně. Tehdy ještě nešlo o úplný světový unikát. Ale teď tohle. Navíc v nejsledovanějším zápase měsíce, minimálně.

Dva záběry ze čtrnácti

„Další záběry nebyly.“ První vysvětlení rozhodčího Hrubeše po zápase. Rozhodoval se na základě dvou opakovaček, které mu poslal asistent u videa Pavel Franěk. V Edenu přitom bylo 14 televizních kamer (Ještě o dvě víc, než je obvyklé). Samozřejmě ne všechny zabíraly Hušbauerův sprint vstříc brance, jenže vysílatel průkazné záběry střetu pár vteřin po něm nabízel.

Znamená to, že za pár stovek měsíčně i s DPH máme u televize lepší službu než Ligová fotbalová asociace v „přelomovém projektu“? Ne, k dispozici byly všechny záběry, jen na hřiště se dostaly ty dva neprůkazné.

V pokřiveném prostředí českého fotbalu je vždycky dost prostoru na spekulace. Kdo chtěl uškodit Slavii? Kdo chtěl pomoci Spartě? Kdo chtěl uškodit Spartě tím, že naoko uškodí Slavii? A nejde ve výsledku jen o to, uškodit samotnému používání technologií v českém fotbale? Na teorie jsou fanoušci mistři. A další a další sporná rozhodnutí je jen povzbuzují. Vždyť jen 24 hodin před derby o ně v zápase Viktorie Plzeň s Baníkem nouze nebyla.

Hušbauer se přidal k hlasům, které by projekt VAR ve Fortuna lize nejradši zrušily. Tím by ale uškodil především vlastnímu sportu. Fotbal se za poslední roky zrychlil natolik, že není v silách mužů v černém (modrém, žlutém) všechny situace ohlídat. Třeba „ofsajdová“ situace v Plzni byla sebevycvičenějším okem prakticky nepostřehnutelná. Video může pomoci chyby odstranit, pokud bude správně používáno ve správných podmínkách. A samozřejmě pokud bude na všech ligových zápasech. K tomu je potřeba další technika, další finance.

A další lidé…

Jaroslav Tvrdik

@JaroslavTvrdik Predstavenstvo klubu dnes pred treninkem tymu podekovalo osobne hracum za vykony proti Chlesea a v Derby. Soucasne jsme jim vysvetlili, proc i nadale podporujeme jako klub VAR. 3 187